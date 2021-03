Funimation aseguró que el capítulo 73 de Shingeki no Kyojin no se emitirá debido a sismo en Japón

A través de sus redes sociales oficiales, Funimation, compañía estadounidense especializada en la distribución de contenido extranjero, anunció que el capítulo 73 de Shingeki no Kyojin no será emitido hoy.

Según comunicaron, esta decisión se debe a que, a eso de las 00:00 horas, se produjo un sismo en Japón.

“Atención, fanáticos de Attack on Titan. Debido a un terremoto en Japón, el episodio 73 de Attack on Titan Final Season no se emitirá hoy”, comenzaron escribiendo.

Luego, aseguraron que “los mantendremos informados sobre la nueva fecha de lanzamiento a medida que sepamos más”.

Attack on Titan fans, heads up!

Due to an earthquake in Japan, Attack on Titan Final Season episode 73 will not be airing today. We'll keep you all updated on the new release date as we know more.

Note: The English dub of episode 68 will still be released later today, as usual.

— Funimation (@FUNimation) March 14, 2021