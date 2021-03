Levi Ackerman de Shingeki no Kyojin fue homenajeado con maravillosa estatua en Japón

Todos los fanáticos y fanáticas de Shingeki no Kiojin saben que el anime y manga está en su recta final, por lo que es normal comenzar a despedirse de sus personajes favoritos.

Sin embargo, hay muchas personas que, en vez de despedirse, comenzaron a homenajearlos. Así ocurrió en la prefectura de Oita en Japón, específicamente en la estación JR Hita, donde los transeúntes se encontraron con una estatua del capitán Levi Ackerman.

En ella, lo describen como “el soldado más fuerte de la humanidad”, y no caben dudas del por qué, ya que durante estas cuatro temporadas ha demostrado sus increíbles habilidades.

La estatua tiene una altura de 1,42 metros y es idéntica al personaje del anime. Este Levi está inmortalizado junto a dos espadas y sus equipos de maniobras tridimensionales.

El creador de Ackerman, el mangaka Hayime Isayama, se emocionó con la estatua y admitió sentirse “muy honrado” .

Levi Ackerman statue was unveiled in Hita city, the hometown of Attack on Titan creator – Hajime Isayama

This comes in addition to Eren, Mikasa and Armin statues that were unveiled in the past.

