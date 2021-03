Su madre es la coproductora: Confirman nueva película biográfica de Jeff Buckley

Esta semana se informó que están preparando una nueva película biográfica sobre la vida y carrera de Jeff Buckley, reconocido músico fallecido en 1997.

La cinta, titulada Everybody Here Wants You, será coproducida por la madre del músico, Mary Guibert, quien la describe como “la única dramatización oficial de la historia” del intérprete de “Last Goodbye”.

Además, a través de un comunicado, señaló que su “determinación de reunir a todos los participantes adecuados, sin importar cuánto tiempo tomó, está a punto de culminar de la mejor manera posible”.

En cuanto al elenco, el artista será interpretado por el actor Reeve Carney, quien ha participado en películas como Gemini y The Tempest.

Finalmente, informaron que el rodaje comenzará a finales de este año.