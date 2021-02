Hasta sorprendió a su director creativo: un fan art muestra cómo quedaría Pedro Pascal en la serie de “The Last of Us”

Un gran revuelo en las redes causó la decisión de HBO de elegir al actor chileno Pedro Pascal para interpretar a Joel Miller en la serie de The Last of Us, que buscará llevar a la vida la historia tras el popular y aclamado juego de Sony, que incluso fue premiado como videojuego del año en el 2013.

Aunque muchos se mostraban escépticos ante el reclutamiento de Pascal, que era anunciado por los medios como “uno de los castings televisivos más importantes del año”, ya que esperaban que la producción eligiera un actor con rasgos más caucásicos.

Pero todas esas dudas fueron disipadas con el dibujo de una fan croata, Andrea White, que mezcló el rostro del actor con los rasgos más fuertes de Joel para hacerse una idea de como lucirá Pedro Pascal en la adaptación.

“Creí que podría ser un experimento interesante tratar de visualizar a Pedro Pascal como Joel, así que esto pasó (estoy muy muy emocionada por el showwww)” señaló la artista en el post original, que ya acumula más de 3.500 me gusta en Instagram.

“Maldición… nuestros fans no pierden el tiempo. ¡Bien hecho!”, añadió el director creativo del videojuego, Neil Druckmann, quien compartió el dibujo a través de su Twitter, etiquetando al actor.



Por su parte, Pascal también compartió el dibujo a través de sus historias de Instagram, dándole créditos a la artista por su trabajo.

De acuerdo a Deadline, al menos el piloto de la serie será dirigido por Kantemir Balagov, y tendrá como protagonistas a Pascal en el rol de Joel y a Bella Ramsey, conocida por su papel como Lyanna Mormont en la serie Game of Thrones. Y los fans también ya comenzaron a fantasear como lucirá la actriz en el rol de Ellie.

La artista Taryn Platt compartió a través de Twitter otra pintura, donde se puede ver a Pascal y a Ramsey caracterizados como sus personajes, imagen que también revolucionó a las redes sociales porque se muestra a la actriz con una edad mucho más acorde a la de Ellie, que es una de las razones por la que su elección levantó dudas entre los seguidores de la franquicia.

En tanto, el guion estará a cargo del creador de la serie “Chernobyl”, Craig Mazin, con ayuda del director creativo del videojuego original, Neil Druckmann, y será musicalizada al igual que en la consola por el compositor argentino Gustavo Santaolalla.

La serie será una coproducción de Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, y la productora de videojuegos Naughty Dog.