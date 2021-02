¡Ya hay fecha! HBO Max llegará en junio a Chile y Latinoamérica

La plataforma de streaming de WarnerMedia, HBO Max, anunció esta semana que llegará a Chile y América Latina a finales de junio. Esta será su primera incursión fuera de Estados Unidos, donde se había lanzado en mayo del año pasado.

El sitio será estrenado en 39 países de Latinoamérica y el Caribe, donde ofrecerá al público diversas opciones de suscripción y un acceso inédito a la programación favorita de los fanáticos en todo el mundo, además de contar con producciones locales originales que ningún sitio tiene en la región.

Con este arribo, la audiencia podrá disfrutar de una parrilla con marcas internaciones como HBO, DC y Warner Bros. También llegará con una nueva experiencia para el sector infantil (Cartoon Network y Looney Tunes) a través de un extenso catálogo para todas las edades (HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS, truTV y Adult Swim), junto con una llamativa línea de trabajos únicos de la marca con artistas latinoamericanos.

Johannes Larcher, líder de HBO Max International declaró estar muy entusiasmado con este lanzamiento, debido a que “es el primer paso para llevar el servicio directo al consumidor de WarnerMedia a los consumidores fuera de los Estados Unidos, y alrededor el mundo“. Asimismo, agregó que se “ofrecerá a los fans en la región una experiencia de entretenimiento rica e inolvidable“.

Cuando se realice el estreno, tanto los suscriptores directos de HBO GO -servicio que será descontinuado para este sector- como los que abonan por medio de socios participantes, tendrán acceso a HBO Max. Esta será por medio una aplicación que estará disponible de diversas maneras y dispositivos, como smartphones y tablets.

It’s time to celebrate! 🎉 #HBOMax will be streaming in Latin America June 2021. pic.twitter.com/7bJu4m4Fns

— HBO Max (@hbomax) February 11, 2021