¡Queremos ir!: Así luce el Castillo Ambulante en el parque temático de Studio Ghibli

En plena pandemia por Covid-19, Studio Ghibli sigue avanzando con su parque de atracciones, uno de los más esperados en Japón.

Pese a que aún no está terminado, esta semana se revelaron las primeras imágenes de la atracción del Castillo Ambulante y de La Princesa Mononoke, ambas cintas dirigidas por Hayao Miyasaki.

En el caso de la primera, podemos ver el castillo en tamaño real, con el fin de que albergue todas las piezas y pasadizos que son mostrados en la película.

En cuanto a Mononoke, podemos ver la aldea en la que vive uno de los protagonistas, la cual ha sido comparada con la del Hobbit.

La inversión para realizar este parque dedicado al 100% al Studio Ghibli es de 323 millones de dólares, y puede que suba, ya que los encargados quieren entregarle la mejor experiencia a los fanáticos de este maravilloso mundo.

Ghibli Park will be opened 2022 in Aichi Prefecture. Howl's Castle and Irontown of Princess Mononoke will be reporduced !! pic.twitter.com/twPxz61CvR

— otakujp (@otakucalendarjp) February 4, 2021