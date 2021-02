Marilyn Manson es eliminado de American Gods y Creepshow tras acusaciones en su contra

Luego de que la actriz Evan Rachel Wood acusara a Marilyn Manson de abuso sexual, el músico fue despedido por varios de sus “empleadores”.

Primero, Loma Vista Recordings anunció que no trabajará más con el cantante, ya que no pueden permitir un comportamiento así en sus artistas.

Ahora, se reveló que Brian Warner será “eliminado” de dos series de televisión en las que participó: American Gods y Creepshow.

En el caso de la primera, Manson interpretaba al cantante principal de Blood Death, una banda de metal ficticia.

A través de un comunicado, el canal Starz justificó la decisión diciendo que “apoya inequívocamente a todas las víctimas y sobrevivientes de abuso”.

En el caso de la producción de la cadena Shudder, esta decidió no volver a transmitir, en absoluto, el episodio en el que estaba el músico.

Recordemos que el intérprete de “We Are Chaos” también aparece en series como Sons of Anarchy, The New Pope y Californication, entre otras.