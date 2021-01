Spider-Man 3: Además de Dr. Strange, podría contar con la aparición de otros dos “Vengadores”

Luego que se confirmara el estreno de la nueva película Spider-Man 3, protagonizada por Tom Holland, y de conocer que la versión contaría con un multiverso donde se esperan varios personajes, entre ellos Tobey Maguire y Andrew Garfield, actores que interpretaron al arácnido en las sagas anteriores, se sumó la posible inclusión de otros dos “Vengadores” más al filme.

Más, porque ya en octubre de 2020, el Hollywood Reporter ya había anunciado que Dr. Strange será uno de los que dará apoyo a Spiderman en esta tercera parte. De hecho, se indicó que Benedict Cumberbach se encuentra grabando escenas de la cinta, que posteriormente daría paso a Dr. Strange en el multiverso de la locura (Dr. Strange and the Multiverse of Madness), en la cual Tobey Maguire también participaría.

Otro héroe que se podría ver en Spider-Man 3 sería Iron Man (Tony Stark) de Robert Downey Jr. Aunque no saldría “vivo”, puesto que murió en Vengadores: Endgame, por lo que regresaría como un holograma para darle algún consejo a Peter Parker.

Junto a ellos, Elizabeth Olsen, intérprete de la Bruja Escarlata, sería el tercer nombre para ser parte de esta versión, pero como villana, debido a que en su propia serie, Wandavision de Disney Plus, podría perder el control de la realidad y crear el multiverso.

Así es como una gran cantidad de personajes podrían aparecer en la tercera entrega del “Hombre Araña”, donde se incluirían los poderosos Dr. Octopus y Electro, quienes años atrás combatieron contra los Spider-Man de Maguire y Garfield, ya que los actores que personificaron a estos villanos, también confirmaron su presencia.

Hasta el momento la película continúa en fase de producción, pero se espera que llegue a las salas de cine para el próximo 17 de diciembre de 2021.