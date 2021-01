Adiós, sargento Hook: Murió la querida actriz Marion Ramsey de la saga Locademia de policía

La tarde de este jueves se dio a concoer el fallecimiento a las 73 años de la actriz Marion Ramsey, quien fue querida y destacada por interpretar a la sargento Laverne Hooks en la saga de películas Locademia de policía.

Según, Deadline, la artista murió en su casa y fue anunciado por equipo directivo de Roger Paul Inc., sin embargo, aún no ha determinado la causa del deceso. No obstante, se dio a conocer que Ramsey había estado enferma durante los últimos días.

La actriz partició en seis películas de la saga, donde siempre fue reconocida por el cariño y querido personaje de una modesta cadete Hook, quien terminó convirtiéndose en sargento durante el transcurso de las cintas entre 1984 y 1989.

Ramsey también participó en la serie animadas de Los locos Adams (1992), en las películas Lavalantula (2015) y 2 Lava 2 Lantula! (2016) y fue una activista por la defensa de la concientización sobre el SIDA/VIH.