Un regalo para los fans: “The Big Bang Theory” y “Two and a Half Men” son las series elegidas para inédita maratón de Año Nuevo

Generalmente los contenidos de Fin de Año en la televisión se remiten a especiales grabados, contenidos musicales o películas clásicas. Pero, para recibir el 2021, uno de los canales especializados en series de la parrilla local eligió dos queridas producciones que dijeron adiós hace algunas temporadas.

Las elegidas por Warner Channel para despedir el 2020 serán “The Big Bang Theory” y “Two and a Half Men”, dos ficciones que tienen más en común de lo que aparentan: ambas se desarrollan en California, abordan la comedia y tienen a destacados actores como protagonistas.

La programación especial comenzará el jueves 31 de diciembre a las 15:00 hrs., con una maratón de la primera temporada completa de “The Big Bang Theory” y posteriormente, ya cerca de los abrazos de Año Nuevo, arrancará la tercera temporada de “Two and a Half Men”, la primera serie que emitirá el canal en 2021.