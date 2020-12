Shrek es una de las 25 películas que serán conservadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Shrek, una de las películas animadas más populares de todos los tiempos, fue seleccionada por el Registro Nacional de Cine como una de las 25 cintas que serán conservadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Con este logro, la historia del ogro y su amigo burro se une a filmes destacados de la industria cinematográfica, tales como The Dark Knight y Grease.

Pero no solamente será conservadas películas de este siglo, ya que cintas como Suspense (1913) y Lilies of the Field (1963) también se encuentran en la lista.

Las cintas que serán guardadas fueron seleccionadas debido a su gran importancia cultural, estética e histórica, todo esto en apoyo al patrimonio del país norteamericano.