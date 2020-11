Director de Castlevania reveló las dos primeras imágenes oficiales de la cuarta temporada

El director de Castlevania, Samuel Deats, compartió las primeras imágenes de la cuarta temporada de la serie, la cual aún no tiene fecha de estreno en Netflix.

A través de sus redes, el encargado de esta producción publicó dos imágenes, las cuales muestran a Trevor Belmont y Sypha.

“¡Acabo de terminar un episodio increíble de Castlevania! ¡Estoy tan orgulloso de todo el equipo que lloré!¡ S4 está resultando FENOMENAL! Como pequeño obsequio para el Día de Acción de Gracias… Aquí hay un par de capturas de pantalla de la cuarta temporada…“, escribió.

Recordemos que Castlevania 4 será la última temporada en la que participará Warren Ellis, creador y guionista sexual, ya que fue acusado de conducta sexual inapropiada por varias personas.

Just finished an incredible episode of Castlevania! I'm so proud of the whole team, I teared up! 😭 S4 is turning out PHENOMENAL!

As a little gift for Thanksgiving…Here's a couple screenshots from s4…. 👀✨ pic.twitter.com/gZJn6WDoLG

