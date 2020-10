La segunda parte de la cuarta temporada de Rick & Morty será estrenada en Warner Channel

A partir del lunes 19 de octubre, los fanáticos y fanáticas de las desopilantes aventuras de Rick & Morty podrán disfrutarlas a través de Warner Channel.

Esto, porque la segunda parte de la cuarta temporada de esta popular animación será estrenada ese día, a la medianoche.

La nueva tanda de episodios hace su arribo a bordo de un tren en que pocos saben lo que está ocurriendo y que tiene esos desenlaces sorpresivos que son parte del sello de la serie.

Esta segunda parte de la cuarta entrega está compuesta de cinco episodios, titulados como “Never Ricking Morty”, “Promortyus”, “The Vat of Acid Episode”, “Chidnick of Mort” y “Star Mort Rickturn of the Jerr”.