Documental cuenta el rol de Italia como país huésped de perseguidos políticos chilenos: “Sintieron nuestro Golpe de Estado como si le hubiese pasado a ellos”

Dos años después de su estreno europeo, y tras su exitoso paso por el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) y el Festival de Cine de Viña del Mar, el esperado documental “Santiago, Italia”, dirigido por Nanni Moretti, llegó al país a través de las plataformas Matucana 100, Red de Salas y Puntoticket.

La cinta cuenta el rol que tuvo la embajada de Italia para dar refugio a centenares de personas que solicitaban asilo político en ese país tras el Golpe Militar de 1973, entrevistando a involucrados de ambos bandos de la historia. Una de las que aparecen en el documental, y que vivió el proceso en primera persona, fue la periodista y exdirectora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Marcia Scantlebury. “Uno piensa que está todo dicho en la historia trágica que tuvo nuestro país, pero siempre falta algo que descubrir”, expresó en Ciudadano ADN.

La periodista recuerda que en su exilio en Italia vivió “esa conexión increíble con el país. Los italianos sintieron nuestro Golpe de Estado como si le hubiese pasado a ellos. Ese país recibió a muchos chilenos con la música de fondo de Inti Illimani”, recordó.

De Moretti, dijo que se trata de un creador “de una sensibilidad exquisita, así como Woody Allen fue a Nueva York, Moretti fue un símbolo una generación de la lucha y el desencanto”. El cineasta vivió en primera persona el paso de la izquierda italiana tradicional en socialdemocracia, y “retrató todas las ilusiones de su generación. Cómo podía no conmoverse con el caos de Chile, que era la experiencia inédita de un socialismo en democracia”.

Por eso, Scantlebury asegura que “me sorprendí cuando me quiso incluir en la película. Nunca fui de esa generación, fui del MIR, y caí presa el 75″, recordó. En Italia, la periodista trabajó en Chile Democrático, oficina desde donde los exiliados trabajaban por la recuperación democrática en Chile, lugar en el que observó “una gran discusión en la izquierda. Los italianos todo lo discuten, todo lo analizan y por eso son tan creativos. Fue una experiencia fascinante”.

Como testigo de la vida política de los 70, la periodista recordó que -en ese entonces- la izquierda latinoamericana estaba “muy marcada por la Revolución Cubana y el guevarismo, pero la experiencia chilena miraba muchísimo hacia Italia, que era un socialismo más democrático. Había mucha cercanía, y también de ellos hacia nosotros”. El país europeo “no se limitó a recibir exiliados, sino que marcó mucho a una generación que vivimos allá”. Scantlebury destacó “la enorme generosidad y la alegría de la gente a pesar de cualquier vicisitud. Tú no puedes ser infeliz en Italia, aunque trates. He vuelto mil veces, tratando de devolver de alguna manera lo que recibí de ellos. Tengo muchos amigos allá todavía, exiliados que viven mirando hacia Chile. Italia no es un país, es un sentimiento, es la alegría de vivir, la pena. Todo es intenso”.

Además revela que “fue una opción de vida mía la de perseguir la justicia. Es un tema que vivo todos los días. No soy de las personas que piensa que no se ha hecho nada, eso no es verdad. Durante el gobierno de Bachelet se tomaron muchas medidas y se avanzó en justicia. Pero el poder que está más en deuda es el Poder Judicial, ahí queda mucho por hacer. Hay mucha gente que se ha muerto en el intento, familias sin saber nada”. La periodista aseguró que “yo no reclamo por mi vida porque he tenido muchos privilegios para alzar la voz. Fuimos víctimas, pero también caímos presas por una decisión que tomamos, nosotros sabíamos a lo que íbamos y lo que nos estábamos jugando. Quizás por esa decisión hemos sido castigadas. Fuimos orgullosas y no soportamos que el enemigo nos doblegara. No les hablábamos a los carceleros. Estábamos organizadas para seguir resistiendo”, recordó.

Por eso, asegura que “tengo fe” en la Nueva Constitución, aunque desconfía de los liderazgos actuales. “La clase política y nuestros dirigentes no han estado a la altura. La derecha tiene discrepancias pero se ponen de acuerdo al final. No puede ser que de nuevo gane la derecha por la división de la izquierda, por la arrogancia de algunos que creen que lo saben todo”.