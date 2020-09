Fernando Lasalvia vivió en una pieza con la caja de alimentos del Gobierno y 65 mil pesos para nuevo documental: “Es una pintura bastante real del Chile de hoy”

“Distancia social” es un documental en primera persona, idea del periodista y realizador audiovisual Fernando Lasalvia, quien entre mayo y agosto de 2020, en plena crisis del Covid-19, vivió en una pieza arrendada en Estación Central, alimentándose solo de la caja “Alimentos para Chile” entregada por el Gobierno, y con los 65 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia.

Una idea que define como “periodismo gonzo”, siguiendo los pasos del mítico periodista de Rolling Stone, Hunter S. Thompson, reconocido por sus reportajes vivenciales. “Leí el reportaje de Bloomberg que decía que las autoridades chilenas educadas en el extranjero creían que vivían en esos países, pero Chile es un país pobre. Es un encierro ideal frente al discurso oficial. Era el momento para hacerlo”, contó el periodista.

Ahí fue cuando se dio cuenta en qué consistía realmente la caja de alimentos del Gobierno, que “no venía con artículos de aseo, detergente ni jabón. Eran solo carbohidratos y comida que genera más ansiedad. Descubrí cosas como que no hubo una consulta a la FAO. Ni siquiera el propio Minsal se metió en qué alimentos se incluían en la caja”.

Otro desafío fue vivir con los precarios 65 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia. “Yo vivo en Santiago Centro, y un día pasé por la feria y descubrí que las personas que ganaban el mínimo o menos no habían recibido el Ingreso”. Por eso, un requisito del proceso para Lasalvia fue obtener ese dinero solo una vez que 10 personas en la calle le dijeran que lo habían recibido.

“Lo que generó el Covid fue distancia física, porque la distancia social ha existido en Chile hace décadas. La única manera de mostrarlo era haciéndolo”, afirmó el periodista, quien descubrió en el proceso que “estamos frente a gente mucho más educada y más informada que lo que cuenta la televisión, cuyo discurso le habla a gente que tiene 12 años, que es lo que a ti te dicen los ejecutivos siempre. Es un discurso peyorativo”.

Lasalvia decidió instalarse en Estación Central, por ser “un lugar emblemático. Me fui a Villa Portales porque es un lugar de clase media, que es una entelequia que no se sabe mucho qué es. Tiene mucho con decir qué es la clase media en Chile, que se generó en el boom económico de los 90, pero ahora si se enferman bajan a la pobreza inmediatamente. Yo tuve amigos que les pasó y terminaron vendiendo todo”. Por eso, el periodista insiste que “más que mostrar la experiencia mía, dejé hablar mucho a la gente. Se generó un efecto catártico. Porque la gente no se siente escuchada, y se siente tratada como tonta”.

El estreno del documental está programado para la próxima semana, a través del streaming, dadas las restricciones sanitarias. Lasalvia insiste en que los espectadores podrán ver “una pintura bastante real del Chile de hoy. Es bastante bueno que la gente lo vea antes del plebiscito. Ojalá pueda verse en unos años más y se diga ‘sí, así fue que esto pasó'”.