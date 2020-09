A los 84 años murió Michael Chapman, director de fotografía de Taxi Driver y Raging Bull

A los 84 años murió Michael Chapman, director de fotografía de Taxi Driver, The Last Waltz y Raging Bull, tres de las películas destacadas en la filmografía de Martin Scorsese.

Chapman falleció por problemas cardiacos en su casa, en Los Angeles, Estados Unidos, anunció la guionista Amy Holden Jones, su esposa.

Su debut como director de fotografía fue en “The Last Detail” (1973), cinta protagonizada por Jack Nicholson.

Dos veces nominado al Oscar (por The Fugitive y Raging Bull), también participó de películas como Invasion of the Body Snatchers, Ghostbuster II, Kindergarten Cop y Space Jam.

Por su trabajo en Taxi Driver, fue reconocido como “el poeta de las veredas” (poet of the sidewalks).