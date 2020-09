Montajista chilena que triunfa en Netflix: “Cuando uno ve trabajar a actores de este calibre te das cuenta por qué son secos”

Ya está en Netflix la película “El diablo a todas horas”, un thriller psicológico que tiene a Tom Holland como un joven huérfano y Robert Pattinson como un pastor.

Basada en la novela homónima de Donald Ray Pollock, la historia está ambientada en la década de 1960 en dos pueblos del sur de Estados Unidos, donde sus habitantes todavía sufren las consecuencias de la II Guerra Mundial.

En los créditos aparece la montajista chilena Sofía Subercaseaux, quien volvió a trabajar con el director estadounidense Antonio Campos, después de hacerlo en “Christine”. También cumplió este rol en “Crystal Fairy y el cactus mágico” y “Tyrel” de Sebastián Silva.

#Tyrel Editor Sofia Subercaseaux Explains How @Adobe Premiere Helped Her Make Her Latest Sundance Hit With Sebastián Silvahttps://t.co/vRIzcynXmf pic.twitter.com/VaGIXpmuAy

— IndieWire (@IndieWire) April 24, 2018