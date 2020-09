“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, la nueva película de José Luis Torres Leiva con Amparo Noguera: “Uno no pueda despegarse de la pantalla. Es parte de su brillantez”

“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” es el nombre de la última realización del director José Luis Torres Leiva, que cuenta la historia de una pareja en la que una de ellas tiene una enfermedad terminal y la otra espera su inminente muerte, personajes que están a cargo de Amparo Noguera y Julieta Figueroa.

El filme, ambientado en Puerto Varas y Puerto Montt, se presentó con gran éxito en el Festival de San Sebastián 2019 y obtuvo una mención especial en el pasado Festival de Mar del Plata. Una película donde los silencios dan tanta información como los diálogos mismos. “Yo diría que es una historia de amor, muy emotiva. Los silencios y las pausas son parte del lenguaje que maneja José Luis, que no sé qué tan conocido es en Chile como lo es afuera, pero es un gran director de cine. Todo el mundo quiere trabajar con él”, expresó Amparo Noguera en conversación con Ciudadano ADN.

También sobresalen la cuidada fotografía del filme, su banda sonora incidental, que incluye canciones como “Dicha feliz”, de Virus, y su opción por evitar piruetas visuales que busquen generar una emoción rápida. “Me imagino que cuando uno está frente a la muerte cada gesto, cada mirada, cobran relevancia. Eso se percibe a través de la película”, expresó Amparo, que interpreta a Ana, enfermera que tiene que aceptar la decisión de su pareja de no hacerse tratamiento y ir a esperar su muerte en un bosque. “Imagínate lo complicado que es eso para un médico, pero es su gesto mayor de amor hacia su pareja”.

La propia Amparo se manifestó sorprendida con el resultado final de la película. “Los actores somos tremendos, haríamos todo de nuevo siempre. Pero debo confesar que en este caso no me ocurrió. José Luis es un director brillante, que te hace ser parte de un todo, una pieza de un rompecabezas. Una mirada mía o de Julieta tiene el mismo valor que un árbol en un bosque. No siento con él lo que me pasa en otras experiencias, como en televisión. Genera mucho alivio no ser uno quien lleva el peso de todo”, expresó la actriz, agregando que “toda la gente que la ha visto me ha dicho que es impresionante que, con ese ritmo, uno no pueda despegarse de la pantalla. Es parte de su brillantez”.

Parte del atractivo de la película, que también cuenta con la participación de la escritora Nona Fernández y el director Ignacio Agüero como parte del elenco, pasa por su mirada de la muerte como un proceso inevitablemente humano. “Uno siempre piensa que no va a llegar. En sí el gesto de la muerte es duro. Es un golpe concreto, mirar un cuerpo sin vida es súper concreto, inolvidable. No es bonito”, señaló la actriz.

Plebiscito y “Tengo miedo torero”

Las preocupaciones de Amparo Noguera pasan por el cambio político al que se apronta el país. En ese sentido, es enfática en recordar que “el primer gesto que tenemos que hacer es ir a votar para el plebiscito. Por mi parte, apruebo. Yo estoy del lado de que las cosas cambien. Y el cambio en la Constitución tiene que ser una primera semilla de cambios que van a ser súper largos”, expresó.

Durante estos meses de pandemia, además de estar alerta con la situación sanitaria (“yo vivo en Providencia, y me tiene enferma la sensación de que las cosas se abren”, expresó) pudo observar que la situación se volvió “un espejo que nos ha dejado mudos frente a la desigualdad, que ya no se resiste. Hay niños que no tienen un computador para poder seguir teniendo clases. La tierrita estaba debajo de la alfombra, pero ahora se abrió la alfombra y salieron todas las arañas. Ya no hay cómo hacerse el tonto”.

Sin embargo, para las próximas elecciones “no tengo candidato ni candidata. No me casaría con eso ahora, porque lo primero es el plebiscito del 25 de octubre”. Desde ese lugar de compromiso, aplaude que haya “gente de derecha sumándose al Apruebo. Es súper raro, pero bienvenidos. Los apruebo. Lo otro es una cosa como del siglo pasado”. De todas formas, advierte que “funciono como una ciudadana, no soy activista ni milito en ningún partido político”.

Más que la política partidista, le preocupa su ámbito profesional. “Quiero que la cultura esté en un lugar relevante. Que sea importante para el país, incluso en lo comercial. Hay gente que tiene terror a la palabra, pero lo es. Tenemos grandes directores de cine armando una industria, pero estrenan fuera, porque tienen que generar volumen. Generar industria cinematográfica no es algo malo. Hay países como Argentina, donde la cultura es un sello, como los vinos. En Buenos Aires vas al Obelisco y te compras una entrada al teatro. Hay que empezar a verlo así. Eso no ha ocurrido en ningún gobierno, pero en una de esas, con tanto cambio, ahora sí se instala”, espera.

Por eso, también aplaude el éxito de otra película en la que participa: “Tengo miedo torero”, que reunió más de 100 mil personas en su estreno online. “Además tienes que multiplicar esas entradas que se compraron por toda la gente que la ve. Impresionante, me parece fantástico que la gente la vea de esa manera. Pura felicidad”, dice, agregando que “el streaming hace que la gente tenga más acceso. Por dos o tres lucas te compras una entrada y ves buen cine con toda la familia. Es el momento de ver cine”.

Su personaje, Olguita, es la vecina que le presta el teléfono a La Loca del Frente (Alfredo Castro), personaje principal de la cinta. La caracterización de Amparo incluyó avejentarse para su papel. “Le dije a Rodrigo Sepúlveda (director) ‘guatón, te pasaste'”, contó entre risas. Su personaje “no es que fuera pesada, pero tenía bastante amargura en su corazón. Y era media sapa”. La película también cuenta con un cameo de Aldo Schiappacasse, conductor de Ciudadano ADN. “Yo ya hice una escena con él en ‘Padre Nuestro’ (también de Sepúlveda). A mí me parece que es un excelente actor. Tiene condiciones”.

“Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” ya está disponible en Red de Salas y Matucana 100. Y pronto, adelantó la actriz, estará también en Ondamedia, la exitosa plataforma digital de cine chileno.