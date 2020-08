Alfredo Castro y estreno de “Tengo miedo torero”: “El streaming no me molesta, al revés, es parte de lo democrática que debe ser la cultura”

“Tengo miedo torero”, la esperada película basada en la novela de Pedro Lemebel, tendrá su preestreno en Chile a través de streaming, mientras se alistan los detalles para su participación en la 77º versión del Festival Internacional de Cine de Venecia.

El próximo 10 de septiembre es la fecha para ese estreno online, que ya tiene 12.000 entradas vendidas. Un estreno que permitirá, a propósito del inminente plebiscito del 25 de octubre, que “la voz de Pedro Lemebel esté de nuevo en Chile en un momento histórico”, según expresó el protagonista de la cinta, Alfredo Castro, en conversación con Ciudadano ADN.

“Tengo miedo torero” cuenta la historia de “La Loca del Frente” (Castro), una travesti vieja y pobre, que se involucra en una arriesgada operación clandestina en plena dictadura de Augusto Pinochet, tras enamorarse de un guerrillero. Alfredo Castro es acompañado en pantalla por el mexicano Leonardo Ortizgris, la argentina Julieta Zylberberg (“Relatos salvajes”) y con el también trasandino Pedro Aznar a cargo de la banda sonora original.

El actor, además de declararse “muy contento por la expectativa enorme” que ha generado el filme, enfatizó que se trata de una adaptación libre de la novela. “Es una visión de Rodrigo Sepúlveda (director de la cinta), sobre la novela. Pedro Lemebel luchó durante toda su vida por los derechos LGBT, por la libertad y por el amor. Y eso se refleja en la película”.

Castro recordó que “fue Roberto Bolaño quien sacó a Lemebel de Chile, lo hizo viajar por Europa, y sacó esta novela. En ese tiempo, Lemebel le dijo ‘esta es una novela rosa, qué más podría escribir yo’, y eso se va a encontrar la gente en la película: una historia de amor y política”, situada en la época del terremoto de 1985 y el atentado a Augusto Pinochet.

La esperada cinta nacional se estrena a semanas de un momento clave como el plebiscito del 25 de octubre. Castro contó que en el Teatro La Memoria, de su propiedad, “mandamos a hacer un logo que dice ‘porque yo tengo memoria, yo voto apruebo’. La gente que tenga memoria y recuerde esos años espantosos de la dictadura, y los problemas con la Nueva Mayoría y los gobiernos que vinieron después, va a apreciar esta película con una contingencia muy fuerte para este país que insiste en quedarse sin memoria cada cinco minutos”.

Además, parte de la recaudación del estreno online irá destinada a los actores y técnicos del audiovisual, “que estamos en condiciones muy deplorables. Es como que en este país no existiéramos”, se lamentó Castro. “Ningún bono, préstamo ni ayuda ha sido muy beneficioso para el gremio. Estamos con las ollas comunes, con las rifas y con las ventas”.

Otro aspecto que vuelve singular a este estreno es, precisamente, el streaming. Un vuelco en el modo de consumir no solo el cine, sino el teatro, y que tiene muchos detractores en el mundo de la cultura. Castro no es uno de ellos: “Esta es como todas las revoluciones mediáticas: que el cine iba a matar a la radio, que radio al libro, que el e-book al libro. Y nada de eso ha pasado. Lo que las plataformas nos han enseñado es que hay que amigarse con ellas.“Tengo miedo torero” va a ser vista en ciudades y regiones que no tienen cine, a un precio accesible. El streaming no me molesta, al revés, es parte de lo democrática que debe ser la cultura. No es posible que un chico de Mulchén o de Arica no tenga derecho a conocer la literatura de Lemebel o la dirección de Rodrigo Sepúlveda”.

Un formato en el que Castro está muy presente: además de las innumerables teleseries de la era dorada de TVN hoy revisionadas a través de YouTube, a contar de hoy estará en la plataforma Ondamedia, que estrenará la película “El Príncipe”, que protagoniza junto a Juan Carlos Maldonado, Sebastián Ayala, Gastón Pauls y Lucas Balmaceda. “La postura de la gente del arte ha sido de una solidaridad tremenda”, enfatizó Castro. “Nosotros no recibimos ningún pago por esas repeticiones de películas, así que la gente debería aprovechar”.

“Hemos ganado afecto y confianza que la gente ha puesto en nosotros”

Este escenario de cambios mantiene optimista a Castro. “Como viene una nueva Constitución, esperemos que incorpore el acceso a la cultura como un derecho humano, no como ahora, donde no hay ni un acápite sobre los derechos de la ciudadanía en tener un acceso democrático a la cultura”. En esa nueva Carta Magna, el actor también espera que se incluya aspectos como “reconocimiento a los pueblos originarios, su cosmovisión y su propia cultura, y un Ministerio que tenga una presencia fuerte. Los centros culturales de regiones deberían estar en manos de creadores y artistas de las regiones, y las empresas deberían aporten a la cultura por ley”.

Por mientras, e impedido de viajar a Venecia a participar del estreno de “Tengo miedo torero” debido a las restricciones sanitarias de la pandemia, Castro aprovecha los meses de confinamiento en “cantidad de cursos, talleres y clases, de todo”, pese a que, asegura, “ocho meses sin ingresos son complicados. La gente tiende a mirarlo a uno como una persona con muchos privilegios. Yo he trabajado 40 años para poder resistir esta pandemia más o menos bien, pero no pienso en mí, pienso en mis colegas sonidistas, maquilladores o vestuaristas, que están en una situación muy mala”. Las expectativas de abrir su teatro pronto son pocas. “Son 350 mil pesos solo para abrir la puerta de un teatro, y con 20 personas no resulta”, advierte. “Pero hemos ganado afecto y confianza que la gente ha puesto en nosotros. El mundo político está con un desprestigio tan grande que la gente ha puesto esa confianza en los comunicadores sociales, los periodistas, los actores y las actrices, trabajos dignos de seguir, que les dan confianza y que los han sostenido durante todos estos meses encerrados”.

Como figura reconocida en el mundo de la cultura, Castro fue consultado respecto a una posibilidad de formar parte de la futura asamblea constituyente. Sin embargo, lo descarta: “No lo he pensado para nada. Yo no estoy preparado para eso. Soy muy apasionado, me entusiasmo mucho con las cosas y eso me puede ir en contra. Creo que hay gente mucho más preparada que yo, como Gastón Soublette o Isabel Parra. Eso es lo que se necesita”.