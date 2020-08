“Cuties”: La polémica que llevó a Netflix a disculparse por afiche que sexualizaba a niñas de 11 años

Una polémica se desató en redes sociales, luego de que Netflix anunciara a través de su plataforma el estreno de la cinta francesa Cuties, mediante un afiche en el que se ve a niñas de 11 años realizando algunos pasos de twerking.

Los usuarios de Twitter manifestaron su indignación, expresando que se estaba sexualizando la imagen de menores de 18 años, y convirtieron el hashtag #NetflixPedofilia en uno de los temas más comentados de la jornada.

A través de su cuenta oficial, el servicio de streaming se disculpó y aseguraron que cambiaron la polémica imagen.

“Estamos profundamente arrepentidos por utilizar un afiche inapropiado para “Cuties”. No fue adecuado ni tampoco es representativo de esta cinta francesa que ganó un premio en Sundance. Ya hemos actualizado la ilustración y la descripción”, declararon.

El galardonado filme, que retrata la vida de una niña de 11 años luego de unirse a un grupo de bailarinas llamadas “The Cuties”, se estrenará el próximo 9 de septiembre en todo el mundo.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020