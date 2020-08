Estas son las novedades que tiene Netflix para el mes de septiembre

Como cada mes, Netflix actualizó su catálogo de películas, series, documentales y animaciones para este mes de septiembre, incorporando una gran variedad de producciones.

En cuanto a las series, este mes llegarán a la plataforma producciones como Close Enough, Criminal y nuevas temporadas de Keeping Up With The Kardashian, entre otras.

Algunas de las películas que se incorporarán serán Chicas Pesadas, la gran ganadora de los Oscar 2019, Parásitos, y 50 sombras liberadas.

Con este renovado catálogo podrás disfrutar de extensas maratones con tus series y películas favoritas.

Series

Keeping Up with the Kardashians, temporada 3 y 4 (1/9/2020): Las Kardashian intentan llevar una vida normal mientras las cámaras capturan cada segundo de sus rencillas, sus amoríos mediáticos y sus momentos en familia.

Top Chef – Temporada 3: Miami (1/9/2020): En esta temporada, el calor de Miami no es nada comparado con el calor de la cocina donde 15 chefs compiten para llevarse cien mil dólares y todos los laureles.

Top Chef – Temporada 4: Chicago (1/9/2020): En la cuarta temporada de este reality, Chicago recibe a 16 chefs ansiosos por demostrar sus habilidades culinarias. La Ciudad de los Vientos nunca fue tan sabrosa.

Anatomía según Grey: Temporada 16 (1/9/2020): Meredith, Richard y Alex intentan enfrentar su futuro después del escándalo del fraude al seguro. Mientras, una nueva persona asume el mando de Grey Sloan Memorial.

Lejos (4/9/2020): Emma Green se pone al frente de una tripulación internacional en una peligrosa misión a Marte que además le exige dejar atrás a su marido y a su hija adolescente.

Organízate con el método The Home Edit (9/9/2020): Las organizadoras Clea Shearer y Joanna Teplin, de The Home Edit, superan el desorden y transforman vidas. Coproducción de Reese Witherspoon y Molly Sims.

The Gift: Temporada 2 (10/9/2020): En las garras de un mundo diferente, Atiye corre contra el tiempo para cumplir su destino, mientras que la misteriosa organización detrás de Serdar amenaza su futuro.

Casi una duquesa (11/9/2020): Katherine Ryan interpreta a una madre soltera que considera embarazarse de nuevo de su archienemigo: el padre de su hija. ¿Podrán dos errores hacer otro acierto?

Close Enough (14/9/2020): En esta serie animada para adultos, una pareja casada intenta no perder la onda mientras hace la transición de fiesteros en sus veinte a padres en sus treinta.

Las crónicas del taco: Volumen 2 (15/09/2020): Los tacos más populares tienen una larga y rica historia, aunque poco conocida… hasta ahora. Que empiece la aventura del saber con sabor.

Símbolos: Temporada 2 (16/9/2020): Mientras Trela lucha contra sus propios demonios, Ada toma las riendas en la comisaría. Al mismo tiempo, una extraña y misteriosa cara llega a la ciudad.

Criminal: Reino Unido – Temporada 2 (16/9/2020): La policía de Londres investiga contrarreloj tres casos monstruosos en la sala de interrogatorios. Los secretos y la verdad bailan entre luces y sombras.

Baby: Temporada 3 (16/9/2020): Chiara y Ludovica forman una amistad inesperada en medio de su lucha por hallar un lugar en el mundo y experimentar el amor en una escuela de un barrio exclusivo de Roma.

La última palabra (17/9/2020): Tras la muerte de su esposo, una mujer recupera las ganas de vivir con una nueva pasión que sorprende a amigos, parientes y hasta a sí misma: ser encomiadora profesional.

100 días para enamorarnos: Temporada 1 (17/9/2020): Connie se harta de su esposo Plutarco y decide tomarse un descanso de cien días para ver si la ausencia vuelve a acercarlos. ¿Mantendrán 20 años de matrimonio?

Ratched (18/9/2020): Esta precuela dramática de Atrapado sin salida narra los inquietantes orígenes del emblemático e inolvidable personaje de la enfermera Ratched.

Country-Ish (25/9/2020): El artista country y chico de pueblo Coffey Anderson busca alcanzar el éxito en Hollywood mientras cría a tres hijos con su esposa, la bailarina profesional Criscilla.

Sneakerheads (25/9/2020): Esta serie con guion recorre a paso firme el mundo de los coleccionistas, revendedores y especialistas en restauración de zapatillas.

Elecciones, en pocas palabras (28/9/2020): Docuserie que explora los temores sobre la corrupción en el proceso electoral de EE.UU. a través de varios tipos de posibles manipulaciones y fraudes.

Películas

Un partido decisivo (1/9/2020): En un suburbio de Roma, la organización de un partido de fútbol expone los dilemas éticos y morales de los miembros de una comunidad desfavorecida.

Django sin cadenas (1/9/2020): Acompañado por un cazarrecompensas alemán, un esclavo liberado, Django viaja a través de Estados Unidos para liberar a su esposa del sádico propietario de una plantación.

Belleza americana (1/9/2020): Mientras se esfuerza por soportar a una esposa perfeccionista y un empleo poco satisfactorio, un hombre se obsesiona con una amiga de su malhumorada hija.

Escuela de Rock (1/9/2020): Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock a los niños.

Chicas pesadas (1/9/2020): Cady se une a la pandilla más poderosa de la escuela, pero debe enfrentar el infierno cuando el exnovio de la chica popular decide invitarla a salir.

Parásitos (1/9/2020): Uno a uno, los astutos miembros de una familia sin trabajo comienzan a desempeñarse como personal doméstico en la casa de una adinerada y privilegiada pareja.

Freaks: Eres de los nuestros (2/9/2020): Una madre trabajadora con poderes sobrenaturales reprimidos durante años se une a dos personas como ella para hacer del mundo un lugar mejor.

Amor garantizado (3/9/2020): Una abogada muy atareada (Rachael Leigh Cook) ayuda a un seductor cliente (Damon Wayans Jr.) a demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.

Pienso en el final (4/9/2020): Las apariencias engañan a esta mujer acechada por la duda que se une a su flamante novio en un viaje a la remota granja de sus padres.

Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados (4/9/2020): Una enfermedad desconocida lo mata en silencio, pero no está solo. Contrabandear medicamentos puede ser la única oportunidad, a menos de que alguien los escuche.

Annabelle 2: La creación (7/9/2020): Años después de la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a varios huérfanos, quienes pronto empiezan a temerle a una de sus creaciones.

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono (8/9/2020): The New York Times consiguió una primicia explosiva sobre Vietnam que compromete al presidente, pero tuvo que dejarla. Ahora, The Washington Post está en una encrucijada.

Cincuenta sombras liberadas (8/9/2020): Los recién casados Anastasia y Christian apenas comienzan a disfrutar su dicha posnupcial, pero una sombría figura del pasado amenaza con destruir su final feliz.

Corazón loco (9/9/2020): Fernando es un hombre de familias… Sí, está igual de comprometido con ambas. Hasta que el destino decide jugarle en contra y enfrentarlas cara a cara.

Guapis (9/9/2020): Amy tiene once y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, así que empieza a explorar la feminidad y a desafiar a su familia religiosa.

La niñera: Reina Letal (10/9/2020): Dos años pasaron desde aquella noche infernal, y Cole ahora vive otra pesadilla: la adolescencia. Los demonios no quedaron atrás… y están más sedientos que nunca.

Lo imposible (10/9/2020): Este drama atrapante narra el caos que vivió una familia debido al tsunami de 2004 en la costa del sudeste asiático.

Se busca papá (11/9/2020): Su mamá le prohibió inscribirse en una carrera de BMX, y esta pequeña cazadora de adrenalina no tiene mejor idea que contratar a un actor para el rol de su papá.

El diablo a todas horas (16/9/2020): Desesperado por salvar a su agonizante esposa, un hombre recurre a la oración… y a medidas más extremas. Un drama gótico protagonizado por Tom Holland y Bill Skarsgård.

El practicante (16/9/2020): Después de quedar paralizado debido a un accidente, Ángel decide vengarse de quienes lo traicionaron. Sobre todo, de la mujer que lo abandonó cuando más la necesitaba.

Lady Bird (22/9/2020): Una intrépida adolescente pasa por todas las dificultades del amor, la familia y el autoconocimiento, mientras sueña con escapar a una universidad al otro lado del país.

Enola Holmes (23/9/2020): Enola Holmes, la hermana menor de Sherlock, saca a relucir el sabueso que corre por sus venas para hallar a su madre y desentrañar una peligrosa conspiración.

Documentales y especiales

Felipe Esparza: Malas decisiones (1/9/2020): Felipe Esparza se presenta en vivo y por dos: en inglés y en español. Y trae un set desopilante en el que, sea cual sea el idioma, ¡las risas están garantizadas!

Escándalos millonarios: India (2/9/2020): Esta docuserie de investigación explora la codicia, el fraude y la corrupción que provocaron el ascenso y la caída de los magnates más infames de la India.

Chef’s Table: BBQ (2/9/2020): La serie gastronómica nominada al Emmy se deja llevar hacia el arte de la barbacoa, con talentosísimos chefs invitados de EE. UU., Australia y México.

Afonso Padilha: Alma de pobre (3/9/2020): El comediante brasileño Afonso Padilha ahonda en sus humildes comienzos y en su niñez en este divertido especial cargado de historias personales.

El dilema de las redes sociales (9/9/2020): Expertos y defensores de la tecnología alertan sobre la forma en que algunas de sus propias creaciones promueven la adicción y desestabilizan las democracias.

La Línea: La sombra del narco (9/9/2020): En La Línea, la ciudad costera española que se ha convertido en el centro del narcotráfico europeo, las autoridades locales están decididas a marcar la diferencia.

Criogenización: Vivir dos veces (15/9/2020): Una pareja budista desconsolada decide convertir a su hija fallecida en el ser humano más joven criopreservado, con la ilusión de que un día pueda renacer en otro cuerpo.

Michael McIntyre: Showman (15/9/2020): Descubre el nuevo especial de stand up del comediante británico Michael McIntyre.

Challenger: El vuelo final (16/9/2020): El transbordador Challenger despegó y aterrizó nueve veces antes de desintegrarse en pleno vuelo en enero de 1986 y provocar la muerte de toda su tripulación.

Una canción de amor para Latasha (21/9/2020): La afroamericana Latasha Harlins fue asesinada a quemarropa, pero la culpable eludió la prisión. Esta injusticia fue un catalizador de los disturbios de 1992 en L.Á.

El papa Francisco: Un hombre de palabra (21/9/2020): El documentalista Wim Wenders viaja por el mundo con el papa Francisco, registrando la controvertida mirada humanista del pontífice en una época extremadamente dividida.

The Chef Show: Temporada 2 (24/9/2020): Jon Favreau y Roy Choi meten las manos en la masa y se reúnen con grandes chefs y amigos del espectáculo para charlar de todo un poco y preparar manjares.

Detlev Rohwedder: Un crimen perfecto (25/9/2020): En 1991, Detlev Rohwedder, un político alemán, apareció asesinado. A pesar de las pistas recolectadas en la escena del crimen, nunca se identificó al asesino.

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (29/9/2020): Nuevo especial de stand up de la comediante y actriz Michelle Buteau.

El caso Watts: El padre homicida (30/9/2020): Descubre la historia real de Chris Watts y el asesinato de su esposa y dos hijas a través de las imágenes que desembocaron en su captura.

Niños y familia

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! (1/9/2020): Bebé-Corp te invita a hallar a tu líder interior en este especial interactivo en el que tú tomas las decisiones y ejecutas las misiones como parte de un test vocacional.

Thomas y sus amigos: Temporada 24 (1/9/2020): Mientras trabaja en Sodor, Thomas se reúne con viejos y nuevos amigos y explora lugares lejanos como la India, Brasil y Australia.

Exploradores espaciales: Temporada 1 (1/9/2020): Con personajes animados y acción en vivo se presenta a chicos en centros espaciales y museos trayendo a los más pequeños las maravillas del universo.

Emoji: La película (1/9/2020): En Textópolis, donde se supone que los emojis solo muestren una emoción, las diversas expresiones de Gene se convierten en un problema. Su solución: volverse “normal”.

El príncipe de Egipto (4/9/2020): Nacido en esclavitud, pero criado como el hijo de un faraón, Moisés acepta su destino: liberar al pueblo judío de la esclavitud y conducirlo a la libertad.

StarBeam: Temporada 2 (8/9/2020): El egoísta capitán Barbapez, la enojada Marla Malhumor… Nuestra superheroína StarBeam continúa su misión de detener a estos y otros villanos para salvar el día.

Julie and the Phantoms (10/9/2020): Una adolescente encuentra en un trío de fantasmas ochenteros la confianza que necesita para brillar en la música y acercarse al chico que le gusta.

Mascotas unidas (11/9/2020): Un grupo de mascotas mimadas debe trabajar en equipo para salvar sus hogares (¿y el mundo?) luego de que las máquinas que dirigen su ciudad enloquecen y toman el control.

La gran aventura LEGO (12/9/2020): Tras ser confundido con un LEGO Master Builder, el pequeño Emmet se ve involucrado en una misión urgente para acabar con los malvados planes del presidente Negocios.

Jurassic World: Campamento Cretácico (18/9/2020): Un campamento en el otro lado de la Isla Nublar ya era suficiente aventura sin los dinosaurios sueltos. Ahora, estos seis adolescentes tienen que unirse para sobrevivir.

Mighty Express: Aventuras sobre rieles (22/9/2020): En un alegre mundo donde las vías marcan el camino, un equipo de locomotoras y sus amiguitos se ponen en marcha ¡y entregan sus cargas cueste lo que cueste!

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas (22/9/2020): El mono Chico Bon Bon y sus Reparadores están de vuelta con una nueva temporada para resolver toda clase de problemas.

Anime

Beyblade Burst Turbo: Temporada 1 (1/9/2020): En busca de títulos y torneos, este competidor novato debe aprovechar su potencial en distintas competencias.

The Promised Neverland: Temporada 1 (1/9/2020): Tres talentosos niños descubren que su recóndito orfanato no es el paraíso que creían e idean un peligroso plan de escape para salvar a todos sus amigos.

Memorias de Idhún (10/9/2020): Un Nigromante ha tomado el mágico mundo de Idhún. Por suerte, dos jóvenes terrícolas están dispuestos a luchar para proteger a los idhunitas refugiados en la Tierra.

Dragon’s Dogma (17/9/2020): Ethan, que resucitó como un Arisen, va a la caza del dragón que le arrebató lo que más amaba, pero cada demonio al que enfrenta le va quitando, poco a poco, su humanidad.