Beth Ditto y su trabajo con Kirsten Dunst: “Ella no tiene el ego de Hollywood en absoluto”

Una estafa piramidal es el eje de “On Becoming a God in Central Florida”, una serie ambientada en los noventa en las cercanías de Orlando, Estados Unidos, y que tiene a la actriz Kirsten Dunst como una mujer que encuentra la manera de prosperar económicamente.

Esta comedia negra, que se transmite los lunes a las 22 horas por el canal OnDirecTV y a la carta en la plataforma DirecTV Go, también tiene entre sus créditos a la cantante Beth Ditto como Bets, la amiga de la protagonista.

En conversación con ADN, la exvocalista de la banda Gossip dijo que “son como Betty y Wilma de Los Picapiedras” o “como la relación que hay en una sitcom, donde Krystal (Dunst) es la inteligente y Bets, la inocente”.

Debido a su contrato con un sello discográfico no está autorizada a cantar en la serie, “ni siquiera puedo tararear”. De todos modos, le encantó el soundtrack que incluye temas como “Self Control” de Laura Branigan, “Tarzan Boy” de Baltimora y “Angel of the Morning” de Juice Newton.

La intérprete de “Heavy Cross” nunca imaginó que su segundo trabajo como actriz podía llegar a otros países como Chile, donde pudo haber debutado junto a Gossip en el Teatro Caupolicán durante 2013.

Sobre ambas profesiones, comentó que “cuando estás en un concierto estás abierta a todo, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, es diferente porque cuando actúas hay muchas reglas”.

La segunda temporada de “On Becoming a God in Central Florida” está confirmada pero sin fecha de rodaje debido al coronavirus. Ahí se reencontrará con la actriz de películas como “Las vírgenes suicidas”, “Spiderman” y “María Antonieta”, con quien entabló una amistad.

“Es casi como si ni siquiera pensara en ella como la actriz Kirsten Dunst, solo pienso en ella como Kirsten. Tiene los pies en la tierra, es muy normal y es muy refrescante. Estoy encantada porque ella no tiene el ego de Hollywood en absoluto”, aseguró Beth Ditto.