El actor Ian Holm, conocido por su interpretar a Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, murió a los 88 años

El actor Ian Holm, conocido por interpretar a Bilbo Bolsón en El Señor de los Anillos, murió a los 88 años, en un hospital de Londres, por una enfermedad relacionada al Parkinson.

Según informaron sus cercanos a The Guardian, el intérprete británico falleció de manera pacífica junto a su familia y cuidador. “Lo extrañaremos enormemente”, fue parte de las declaraciones que dieron.

Holm, a quien sus amigos catalogaron como “encantador, amable y ferozmente talentoso”, es conocido mundialmente por su papel en The Lord of the Rings, El Quinto elemento y Alien, el octavo pasajero. Además, Ian fue la voz del chef Skinner en Ratatouille.

El actor fue nominado a un Oscar en los 80′ por su papel del entrenador de atletismo Sam Mussabini en Carros de Fuego, película de 1981.