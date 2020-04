Kumiko Okae, actriz de doblaje del Studio Ghibli, falleció a los 63 años producto del Covid-19

La conocida actriz de voz japonesa, Kumiko Okae, falleció este jueves a los 63 años debido a una neumonia continua producida por el Covid-19.

Además, la intérprete arrastraba diversos problemas de salud, entre esos el cáncer de mamas que le diagnosticaron en 2019.

Según informaron medios japoneses, la actriz fue diagnosticada con coronavirus a principios de abril, día en que fue llevada a urgencia debido a su estado de salud.

En cuanto a sus papeles más emblemáticos, se encuentran Naoko Yoshioka, madre de Haru, en The Cat Returns de Studio Ghibli, además de Jenny de la cinta Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew.

Tanto Baky Owada como Miho Owada (esposo e hija de la actriz, respectivamente) agradecieron las muestras de cariño que ha recibido la profesional, además de mostrar gratitud al personal del hospital.