Estas son las producciones coreanas que llegarán a Netflix durante el primer semestre del 2020

Mes a mes, Netflix renueva su catálogo de películas, series, documentales y animaciones para niños y adultos.

Ahora, la popular plataforma de streaming sumará los mejores programas coreanos con una variedad de géneros, los cuales van desde un reality show, un programa criminal, series de ciencia ficción y dramas románticos.

“Creemos que las grandes historias coreanas nos ayudan a generar empatía y desarrollar una comprensión compartida del mundo. Desde el K-pop y K-food, hasta K-zombies, vemos personas en diferentes partes del mundo comparten el gusto por los estilos coreanos y es por eso que estamos comprometidos a invertir en la talentosa comunidad creativa de Corea“, dijo Minyoung Kim, vicepresidente de contenido coreano en Netflix.

Algunas de las producciones que llegarán durante este 2020 son:

Rugal, protagonizada por Choi Jin-hyuk y Park Sung-woong.

Extracurricular (29/04/2020), protagonizada por Kim Dong-hee, Jung Da-bin y Park Joo-hyun.

El Rey: Eterno Monarca, protagonizada por Lee Min-ho, Kim Go-eun, Woo Do-hwan, Kim Kyung-nam y Jung Eun-chae

It’s Okay to Not Be Okay, protagonizada por Kim Soo-hyun y Seo Ye-ji.

Itaewon Class (ya disponible), protagonizada por Park Seo-jun y Kim Da-mi.

Hienas (ya disponible), protagonizada por Kim Hye-soo y Ju Ji-hoon.

¡Hola y adiós, mamá! (ya disponible en el servicio), protagonizado por Kim Tae-hee y Lee Kyu-hyung.

Pasillos de Hospital (ya disponible en el servicio), protagonizada por Cho Jung-seok, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho, Kim Dae-Myeung y Jeon Mi-do.

Holo, mi Amor (Ya disponible en el servicio), protagonizada por Yoon Hyun-min y Ko Sung-hee.