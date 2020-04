Euphoria, Watchmen y Los Soprano volverán de manera gratuita durante la cuarentena

Desde este miércoles, HBO en todas sus plataformas digitales, liberará algunos de sus títulos más reconocidos.

En la cartelera de contenidos destacan cinco series exclusivas, como: Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsiders y Watchmen.

Así también, será agregada la primera temporada de la serie origninal Profugos y de manera gradual, Sex and the City y The Sopranos.

Cabe destacar que, el contenido estará disponible hasta fines de abril y para acceder no es necesario ser suscriptor de HBO. Se podrá descargar la app HBO GO, como también acceder desde un computador o dispositivo móvil.