“Dejé a mi exentrenador, había mucho maltrato sicológico”: Franchesca Espinoza relata su potente historia tras competir en los Parapanamericanos

La chilena Franchesca Espinoza, quien terminó séptima en la final de los 400 metros T20 del para atletismo de Santiago 2023, se sinceró con ADN Deportes en un diálogo donde realizó un balance respecto a su participación en estos Juegos Parapanamericanos y recordó lo que vivió para llegar hasta esta instancia, lo que no fue nada fácil.

“Me hubiese gustado lograr más, pero pasé por una etapa donde la verdad estaba mal”, comenzó señalando la representante del Team ParaChile.

“Estuve cinco semanas sin poder entrenar bien como se debe. Realmente no sabía si iba a poder clasificar a estos Juegos. Estaba un poco frustrada porque no tenía entrenador”, comentó.

La oriunda de Cauquenes viajó hasta Santiago en búsqueda de mejorar las oportunidades, donde trabajó junto a su nuevo preparador, Francisco Saavedra, quien la ayudó en un “pequeño lapso”.

Así, a pesar de que tuvo poco tiempo de preparación, aseguró que “lo di todo”, pero igualmente reconoce que “pude más“. De todas formas, la atleta enfatizó que “no he terminado, esto sigue, es solamente una carrera, me quedan muchas más”.

Bajo la misma línea, y con miras al futuro, agregó: “Tengo solamente 20 años recién cumplidos, soy joven, me falta todavía por aprender, experimentar cosas. Esta no es una derrota, me hace motivarme más a seguir”.

La lucha extra de la deportista

Profundizando aún más en su preparación y en lo que fue su duro camino a Santiago 2023, Franchesca Espinoza reveló todo lo que tuvo que vivir y particularmente la mala experiencia que pasó con su antiguo coach.

“Yo pasé una situación muy fea. Le dije -a su exentrenador- que no quería que me siguiera entrenando porque me sentía muy incómoda. Había mucho maltrato sicológico”, puntualizó.

Tras esto, relató que aquel entrenador “me prohibió los implementos deportivos y el acceso a la pista. No me quedaba otra que venirme a Santiago”.

Fue aquí donde recibió el apoyo de su actual preparador, Saavedra, quien la recibió “con mucho amor, con mucho cariño“. Pero también destacó todo el “profesionalismo” que le brindó.

“He aprendido muchas cosas que en mis siete años de atletismo no las había hecho nunca, así que estoy muy feliz por eso, independiente de que tuve un mes y medio para prepararme para estos juegos; siento que lo hice bien”, agregó.

Ejemplo de fortaleza

“Toda la fortaleza que tengo la saqué porque crecí viendo a alguien que fue una luchadora, mi mamá: Virginia Alarcón. Ella para mí es mi inspiración de mujer, porque ella fue papá y mamá para mí”, sostiene.

“Somos tres hermanas y ella salió adelante con pocos recursos. Estoy muy orgullosa de ser su hija y de estar haciendo esto”, añadió en medio de la emoción que la inunda al hablar su madre.