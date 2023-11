Tras gran gestión de alcaldesa de La Pintana, la Fundación Luksic le comprará una nueva silla de ruedas a Zidan Linares

Zidan Linares, seleccionado nacional de básquetbol adaptado, sufrió un lamentable accidente mientras defendía a Chile en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Su silla se rompió durante el primer partido de la fase de grupos, contra Canadá, y ahora necesita ayuda para comprar una nueva, con la cual pueda continuar con su carrera deportiva.

“Fue algo que no me esperaba. Se me quebró la rueda pequeña, algo que no se arregla de un día para otro, demora meses. Le hicieron un mini arreglo y ayer ante Argentina jugué en esa silla, pero en el segundo cuarto ya no dio más y me dijeron que no tenía más arreglo. Alcancé a jugar súper poco”, señaló el deportista del Team ParaChile en diálogo con ADN Deportes.

Entre lágrimas, el representante nacional mencionó que “no tengo el dinero para comprar una, estamos viendo con la alcaldesa de La Pintana algunos apoyos, pero hasta el momento lo veo imposible, me da mucha pena, ha sido un sacrificio súper grande para poder tener una silla, y saber que se te quebró y que no tendré una por mucho tiempo…”.

“Es muy complicado, yo no soy de tener buena situación económica, las sillas cuestan cerca de 5 millones de pesos, las mejores valen más 10 millones, tal vez esté meses sin entrenar y eso me afecta demasiado”, agregó.

Final feliz

Después del tremendo dolor que significó para Zidan perder su silla de ruedas, desde la fundación Luksic se pondrá con diez millones de pesos para comprarle una nueva, regalo que se hará efectivo este jueves n la Villa Parapanamericana.

Tras confirmarse lo anterior, el deportista nacional se mostró muy emocionado en conversación con Los Tenores de ADN Deportes: “Me comentaron y ratificaron que una fundación me va a ayudar con una compra de silla de rueda deportiva. Además, la alcaldesa de La Pintana me entregó mucho apoyo en un momento de desesperación, ya que no sabía si podía seguir jugando, etc. Así que feliz que me hayan ayudado a comprar una silla”.

Respecto al duelo disputado frente a Estados Unidos, indicó que “estoy muy feliz de haber jugado contra ellos, ya que fue jugar como con tus ídolos. Todos nos hemos entrenado y viendo los videos para poder jugar un día como ellos”.

“Las redes son muy potentes para ayudar”

La alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro, habló también con ADN Deportes respecto a lo que hicieron como municipio para ayudar a Zidan.

“Las redes sirven mucho para trabajar estos temas que son invisibles. Nosotros nos preocupamos de las medallas de oro en el momento, pero no visibilizamos todo el esfuerzo que hay detrás para llegar a donde llegan“, comenzó diciendo la edil.

En esa línea, añadió que “lo ideal sería que ellos tuvieran herramientas para desarrollar un buen deporte, pero para aquello necesitan una gran inversión, así que espero que la ayuda a estos deportistas se concrete de ahora en adelante“.

Finalmente, la alcaldesa cerró manifestando: “Es una impotencia pensar sobre qué va a a pasar con su club de Brasil sin una silla de ruedas. A nosotros nos dolía tanto como él, ya que empatizo con lo que le pasó. Yo me emocionó porque las redes sociales son tan potentes y este deporte para Zidane es su vida“.