“No tengo el dinero para comprarlas”: Jacob Decar, medallista panamericano, pide ayuda por costosas ruedas que necesita para seguir compitiendo

El ciclista chileno Jacob Decar, medallista de bronce en la prueba de ómnium en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, hizo un llamado de ayuda para poder comprar dos costosas ruedas, cada una valorada en más de un millón de pesos, las cuales necesita para no quedarse fuera de un torneo en diciembre.

“Estoy necesitando ayuda porque debo comprarme unas ruedas de competencia que son bastante caras, no tengo el dinero para comprarlas y son una parte esencial de la bicicleta. Se ocupan para las competencias y siempre he tenido que estar consiguiéndomelas”, señaló el representante del Team Chile a través de un video.

“Del 7 al 10 de diciembre es el campeonato nacional de pista y no tengo las ruedas para competir. En los controles selectivos me he tenido que conseguir ruedas con amigos o conocidos para poder presentarme y clasificar a las competencias en las que siempre he estado sacando medallas”, agregó el deportista de 22 años, quien compitió en los Panamericanos 2023 con ruedas prestadas.

En detalle, Jacob Decar necesita una rueda lenticular trasera Disc-T y una rueda de aspas Five-T. El valor total de ambos elementos se acerca a los $2.886.720.