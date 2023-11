“Lo está pasando muy mal”: Emanuelle Silva llama a parar los ataques contra brasileño que lo empujó

El patinador chileno Emanuelle Silva pidió a los usuarios que dejen de atacar por redes sociales al brasileño Guilherme Abel Rocha, con quien vivió un polémico momento en el último día de los Juegos Panamericanos.

La controversia inició en la final del patinaje de velocidad 500 metros masculino, donde Silva sufrió una dura caída tras ser empujado por Rocha, quien quedó descalificado. Lo que generó que el deportista nacional se quedara con la medalla de bronce.

De bloquear comentarios a cerrar cuenta

Lo anterior causó molestia entre las y los chilenos viendo en casa, los cuales corrieron a dejar críticas en el perfil de Instagram del brasileño. Donde incluso compartieron recetas de comidas chilenas y memes.

La magnitud de comentarios fue tal, que en un primer momento Rocha bloqueó la posibilidad de dejar comentarios. Pero con el pasar de las horas, terminó por eliminar su cuenta.

“Él lo está pasando muy mal”

Ante esto, Emanuelle Silva compartió un video en la misma red social para referirse al tema: “Quería decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores”.

Luego, pidió un favor a los usuarios: “Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes por lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”.

“Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, concluyó.