Brayan Cortés y la caída ante Brasil en Santiago 2023: “Nos deja un sabor amargo, merecíamos el oro”

El arquero de la selección chilena, Brayan Cortés, se refirió a la medalla de plata obtenida en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 luego de caer por penales ante Brasil en la final del fútbol masculino disputada en el Sausalito de Viña del Mar.

“Es un momento difícil en lo personal y grupal. Dejamos todo, me siento orgulloso de cada uno de mis compañeros, fuimos superiores en todo momento y no nos vimos para nada sobrepasados”, aseguró el capitán de La Roja Sub 23.

En esa línea, explicó que “esa es una espinita que te deja el partido. Fuimos totalmente superiores en los 120 minutos, lo demostramos y fuimos justos vencedores en ese sentido. Me quedo tranquilo con eso, pero obviamente nos deja un sabor amargo”.

“Da pena porque siento que fuimos superiores en todo el partido. Nos llegaron casi nada, por ahí tuvieron un centro que salí y no hubo nada de peligro. Me voy personalmente orgulloso y no me siento perdedor dentro del campo de juego”, agregó.

Asimismo, valoró el esfuerzo hecho por el plantel en Santiago 2023. “Este grupo está para grandes cosas. Tiene una base enorme para el Preolímpico, son unos jugadores maravillosos y me quedo con la linda experiencia. Nos merecíamos el oro, los penales ya eran cosa de suerte”, afirmó.

Finalmente, Brayan Cortés abordó la situación en La Roja Femenina que disputó su final sin arqueras en el plantel. “Las apoyamos y estamos muy orgullosos de ellas. Fueron unas guerreras y demostraron el día de ayer que son históricas. No lograron como nosotros el oro, pero lo dejaron todo. Lo único que espero es que se mejore en el ámbito femenino, pero más allá no nos vamos a meter”, cerró.