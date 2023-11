“Quería dejar el oro en casa”: El lamento de María José Mailliard tras ganar plata en el canotaje de Santiago 2023

María José Mailliard logró este viernes una nueva medalla de plata para el Team Chile, luego de quedarse con el segundo lugar de la modalidad C1 200 metros femenino del canotaje de velocidad en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Tras la competencia, la deportista nacional lamentó no haber conseguido la presea de oro, aunque realizó un balance positivo del resultado. “Quería dejar el oro en casa. Sabía que la cubana había ganado el Mundial hace poco, pero para mí nadie es invencible. Entreno para ganar y un segundo lugar es un buen resultado, porque estoy mucho más cerca de ella que ahora es la favorita para los Juegos Olímpicos”, aseguró.

“Pero estos Juegos (Panamericanos) tenían un sabor especial. Creo que si me hubiese ido con un oro habría cerrado un gran año, después de ganar el Mundial y las medallas en las Copas del Mundo”, agregó.

En esa línea, María José Mailliard comentó que “hay tanta gente pendiente de nosotros y el apoyo de la gente. Sé que mi carrera estaba muy difícil, había tres clasificadas a los Juegos Olímpicos, incluyéndome, pero yo venía con la cabeza a ganar, no había otra opción, por eso me emociono”.

“Pensé que podía lograrlo, pero se me fue la de oro”, afirmó, aunque luego añadió que “tengo mucha ilusión con los Juegos Olímpicos, a pesar de este segundo lugar. Lo cerrado que llegamos me da mucha ilusión de que venimos haciéndolo muy bien”.

“Han sido tiempos difíciles. Los últimos meses también tuve muchos problemas, pero nosotros los deportistas nos caracterizamos por ser fuertes y lo importante es seguir trabajando. Quedé segunda y no me gusta, me carga el segundo lugar, pero la única forma es trabajar más duro para que la próxima vez sea el primero”, cerró.