¿Apagó el fuego con bencina? Macarena Reyes explicó su “pelambre” sobre Isidora Jiménez en CHV

Como se dice en modo coloquial, Macarena Reyes intentó apagar su polémica con Isidora Jiménez con bencina.

Es que la ex atleta fue parte de los durísimos comentarios que se emitieron en una transmisión de CHV Deportes por Pluto TV.

“Ya hace mucho que no le da”, dijo Macarena tras verla correr los 20o metros, a lo que Fernando Solabarrieta contestó “y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”.

Unas críticas que fueron cuestionadas por todo el Team Chile. De hecho, Martina Weil defendió a su compañera, con la que ganaron medalla en la prueba de 4×100. “La Isi es nuestra, que no está sola y que si se meten con la Isi se meten con el atletismo completo”, indicó.

Macarena Reyes y sus “disculpas” a Isidora Jiménez

Por eso, Macarena Reyes decidió subir un video a sus redes sociales, donde intentó explicar sus dichos. Sobre todo luego de que la corredora ganara la presea de plata.

“Para contextualizar lo que dije ayer en las transmisiones de Chilevisión. Voy a abrir el tema acá y lo cierro inmediatamente porque creo que no merece más la pena frente a lo que estamos viviendo”, partió.

Y agregó que “me afecta muchísimo porque no ha sido mi tendencia y no es lo que yo quiero en la transmisión de estos juegos, por el contrario. Puede haber sonado muy duro, pero como deportistas sabemos cuando hablamos de las marcas, sabemos cuántos años nos ha costado y cuánto sacrificio. No es una crítica, es parte del alto rendimiento”.

Sacándose los pollos la Macarena Reyes, ahora la Isi Jiménez es casi extraordinaria. pic.twitter.com/qMCgCLZ7Qb — Andrés V. 🌳🪓 #AFavor (@andres_vr76) November 2, 2023

Sin embargo, luego lanzó una declaración aún incendiaria. “Dije ‘no le da’ porque no le da para la final panamericana, que quedó novena. No le da hace mucho, porque la última final panamericana en que ella estuvo fue Toronto, 2015. Pero eso no es una crítica y no es una visión personal. El deporte es así”, señaló.

Luego cerró con un “yo jamás hablé de jubilarse. Yo terminé mi carrera a los 37 años en excelentes condiciones” y que “le tengo un profundo respeto a la carrera deportiva de la Isi y quiero pedirle de favor que, cuando escuche las declaraciones, ojalá lo escuche con lo que le estoy diciendo yo ahora”.

“Sí, me hubiese gustado que no hubiese pasado esto por el revuelo que tiene, porque yo tampoco estoy acostumbrada a esta exposición. Si es necesario y me dan la oportunidad, yo voy a pedir disculpas”, finalizó Macarena Reyes sobre Isidora Jiménez.