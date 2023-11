Sammis Reyes se emociona con los Panamericanos 2023 y revela sus planes a futuro: “Hacer una película en Hollywood”

Sin lugar a dudas los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 han causado sentimientos de emoción y orgullo para todos los chilenos que han sido testigos de las glorias del Team Chile en el megaevento deportivo. Alguien que no podía faltar a la cita deportiva es Sammis Reyes, quien ha sacado a la luz sus dotes de comentarista en estos Juegos.

El exjugador de fútbol americano, y primer chileno en jugar en la NFL, habló con Radio ADN donde manifestó sus apreciaciones de Santiago 2023 y sobre su futuro de ahora en adelante.

Para Sammis Reyes la cuota que deja Santiago 2023 es más que positiva. “Es un ambiente increíble, estoy feliz de estar acá viendo una fiesta del deporte que de verdad es un orgullo para todos los chilenos”, manifestó el exjugador de fútbol americano.

Un punto que no pasó desapercibido para Reyes, es la posibilidad que han barajado múltiples autoridades de realizar unos Juegos Olímpicos en Chile. En ese sentido, el exjugador de la NFL sostuvo que “me gustaría mencionar el nivel de preparación de excelencia que han tenido los Juegos. Yo soy partidario de que Chile trate de traer los Juegos Olímpicos a nuestro país. He tratado de ser súper vocal con esa idea, porque siento que después de ver esto estamos a la altura”.

“Lo segundo, creo que son las historias que se dan a conocer dentro del deporte que tal vez nunca se hubieran dado a conocer si no hubiéramos jugado estos Juegos que son historias bonitas. Por ejemplo, la de Santiago Ford que se me viene a la mente, que ayer me emocioné mucho conversando con él, es una historia de sacrificio, de honor, de orgullo que, al igual que yo, inmigrante en un país diferente está tratando de hacer todo lo posible para sacar su vida para adelante”, agregó.

El legado de Santiago 2023

Para Sammis Reyes los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, serán un antes y un después para el deporte en Chile. En esa línea, indicó que “creo que el competir en casa en disciplinas que nunca antes han visto va a crear una nueva generación de deportistas en Chile, que de aquí a diez años van a ser nuestros próximos campeones. Entonces, estos Juegos son tremendamente significativos para el país”.

“Hay un legado deportivo, hay un legado de infraestructura en el cual nuestros atletas van a competir ahí, van a practicar ahí, van a tener acceso a instalaciones que antes no tenían acceso. Entonces, con nuevos desarrollos de infraestructura viene también la posibilidad de entrenar a un más alto nivel y de estar a la altura de países que ya tienen esto. Entonces, yo realmente no solo he quedado impresionado con el Parque Estadio Nacional. Entonces siento que por todos lados Chile ha estado a la altura”, añadió.

El futuro de Sammis Reyes

A mediados de agosto de este año Sammis Reyes anunció oficialmente su retiro de la NFL debido a una conmoción cerebral, desde entonces el futuro del chileno de 28 ha sido una verdadera incógnita.

En ese sentido, Reyes comentó que “ha sido de locos, porque después de que me retiré de la NFL se me abrió el mundo a puertas que tal vez yo nunca hubiera golpeado y son oportunidades como un hombre oportunista, despierto y atento a los cambios de la vida y dispuesto a reinventarme como siempre lo he estado, son oportunidades que son imposibles de no mirar”.

Mediante el micrófono de ADN el exjugador de la NFL adelantó que “hay una oportunidad de hacer una película en Hollywood, hay una oportunidad de hacer una telenovela, hay oportunidades de comentarista deportivo en diferentes lugares del mundo y hay oportunidades de negocios”.

Por último, Sammis Reyes no ocultó sus ganas de querer darle, tal vez, una última chance al deporte en su vida. “Después de los Juegos igual me va a entrar una picazón nueva de volver a competir y es una picazón que es súper difícil de sacarse de encima. Tu vez la gente, la energía, el calentamiento, la competencia y es algo que está en mis venas y que tal vez me gustaría volver a sentir una vez más. Así que estoy revaluando todo, sentándome con mi familia a discutir y a tomar la mejor decisión posible”, concluyó.