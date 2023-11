Lucas Nervi: “Teniendo este campeonato en casa no podía no darme el tiempo para estar compartiendo con la gente”

Un deportista que no ha pasado desapercibido en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, es Lucas Nervi. El atleta que logró la medalla de oro en la disciplina de lanzamiento del disco conversó con ADN Top Kia con un renovado look en su cabello teñido de rosado, luego de perder una apuesta con Francisca Crovetto.

El medallista panamericano comentó en ADN cómo ha sido su vida luego de conseguir la tan ansiada presea dorada y cuáles son sus planes de cara hacia el futuro.

Sobre su renovado y evidente cambio de look, Lucas Nervi contó que “estuvimos tres horas decolorando el pelo, muy buena energía los chiquillos. Yo nunca me había hecho algo en el pelo, a lo más me había rapado para la pandemia me afeité la cabeza. Pero claro, decolorarme el pelo yo no tenía idea que tenía que hacerse para teñirse”.

Tras perder la apuesta con Francisca Crovetto y teñirse el pelo, el atleta comentó que “estábamos hablando de que queremos generar como un mensaje con todo esto que es el tema de cumplir con tu palabra, el tema también de hacer deporte sano e ir con los valores de los Juegos Olímpicos, que es ir con el juego limpio, estar buscando confiar en el trabajo que uno hace y eso involucra tener lealtad con uno mismo. Eso es cumplir la palabra”.

La vida de Lucas Nervi tras ser medallista

Luego de ser premiado con la medalla de oro en Santiago 2023, Lucas Nervi señaló: “me he preocupado de poder compartir y transmitir también el mensaje que quiero hacer llegar con mi carrera deportiva. Me he preocupado de dormir bien y de estar tranquilo. Obviamente que he celebrado, he estado con mi familia, con mis cercanos, pero bien, todo ha sido súper bacán”.

“Uno como deportista siempre está enfocado en estar mejorando, siempre está enfocado en la pista y son pocas las oportunidades donde uno tiene instancias para compartir con la gente. Y teniendo este campeonato en casa no podía no darme el tiempo para estar compartiendo con la gente. Poder sacarme todas las fotos con las gente, me vuelvo loco, es algo que me gusta que me pidan una foto”, agregó Nervi.

Un aspecto que resaltó el representante del Team Chile son los beneficios de ser local. “Otra cosa que me encanta de ser local es que no tengo que cambiar nada de mi rutina. De hecho, yo llegué al estadio y no calenté con el resto de deportistas. Yo me fui a encerrar al lugar donde entreno siempre donde me hago los masajes. Llegué en Metro y me fui en Metro”.

“El andar en Metro siempre lo he tenido ahí, yo también estoy estudiando y me voy a la universidad en Metro, cuando voy”, contó Lucas Nervi, quien estudia ingeniería civil en la Universidad Católica.

El momento de la celebración

En el momento que Lucas Nervi logró el oro panamericano, comenzó a correr de manera instintiva a las galerías. “Yo siento que esa carrera chiquitita fue mi vuelta olímpica. Estaba mi familia ahí, al primer lugar que corrí al verlos desde abajo. Fue increíble ver a mi familia ahí, como les explico la emoción de ser local desde adentro de la cancha”, detalló.

“Entonces, es loco porque uno sale y tiene que estar concentrado y a mi se me infla el pecho de ver a mi familia ahí en la tribuna y todos tenían la sorpresa de que tenían la polera que decía Nervi. Entonces me aguanté esa emoción hasta el final, traté de traducir toda mi emoción a lo que era mi disciplina deportiva y tratar de lanzar el disco lo más lejos por toda la gente que estaba ahí apoyando”, añadió.

“Después llego donde mi entrenador donde estaba también mi psicóloga, mi primer entrenador y me salto la reja. Yo nunca he hecho esto que hacen en las barras y me salió pero instintivo, me salió al tiro”, puntualizó Nervi.

El futuro deportivo

Sin lugar a dudas, uno de los eventos deportivos a los que apuntan los atletas de cara al 2024 son los Juegos Olímpicos. En ese sentido, Lucas Nervi comentó que “siempre he tenido la prioridad en mantener todo lo que pueda mi carrera deportiva, siempre pienso en la longevidad y creo que eso siempre ha sido muy importante porque no pienso en un campeonato en específico.

“Entonces, si bien tengo los Juegos Olímpicos el próximo año, que es el sueño de todo deportista y en mi caso no es la excepción, al estar pensando en el largo plazo creo que uno hace la pega más ordenada. Creo que es más profesional lo que uno hace porque al final tengo que preocuparme de cuidar mi cuerpo al máximo. Al final el largo plazo significa estar cuidándome de las lesiones y lo llevo al extremo”, concluyó el atleta.