Tania Zeng tras cerrar su participación en los Panamericanos con 57 años: “Siempre voy a jugar, hasta que pueda moverme”

Durante la jornada de este martes, la tenimesista chilena nacida en China, Tania Zeng, cayó en el partido de octavos de final del tenis de mesa femenino en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La representante de 57 años del Team Chile perdió a manos de la estadounidense Lily Ann Zhang, quien se quedó con el pase a cuartos de final tras disputar 4 sets. El resultado del encuentro fue de 11/7, 11/6, 11/4 y 11/5 para la norteamericana, por lo que Tania Zeng terminó su participación en los octavos de final de la disciplina.

Tras cerrar su participación en Santiago 2023, Tania Zeng emitió sus apreciaciones del partido ante Lily Ann Zhang. “Es una jugadora muy difícil, yo sé como juega, con ella hay que preparar muchas devoluciones, porque no pierde una pelota fácilmente, yo luche hasta el último, pero no pude ganar un set. Ella es una jugadora muy fuerte”, explicó.

El balance de Tania Zeng en Santiago 2023

Uno de los aspectos que resaltó la representante del Team Chile en tenis de mesa, fue el gran apoyo que recibió del público. “Me siento muy apoyada por la gente, quería entregar más, lamentablemente ya hice todo lo que pude“, indicó.

En ese sentido, la chilena de 57 años expresó que “me voy con sensaciones fuertes, yo sé que todos los partidos no son fáciles para mí, hago lo mejor. El cariño de la gente es muy espectacular, no importaba que yo fuera perdiendo igual yo recibí mucho ánimo. Yo igual traté de luchar hasta el último punto, así que bien. Mis amigos y mi familia me dicen que toda la gente me quiere, que me mandan puras buenas energías. Yo estoy muy agradecida de la gente que me quiere, que me ha tomado buena. Estoy muy feliz con eso”, describió.

Por último, Tania Zeng se refirió a uno de los temas que llamó más la atención de su participación en Santiago 2023: su edad. En esa línea, la deportista de 57 años expresó que “yo tengo pensado que no importa la edad, cuando se pueda y donde alcance mi físico yo voy a jugar hasta siempre”.

“Hasta que algún día a lo mejor no, pero eso no importa. Sino yo puedo jugar otros campeonatos, entonces siempre voy a jugar hasta que pueda moverme”, concluyó Tania Zeng.