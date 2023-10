Presidente de la Federación de Básquetbol de Chile: “Estamos siendo competitivos a nivel sudamericano”

Ad portas del debut nacional en la disciplina del basquetbol 5×5, a desarrollarse a partir de este martes a las 20:00 en el Polideportivo de Ñuñoa, muchas son las expectativas de lo que puede desarrollar el quinteto nacional.

Claro que la tarea no será nada de fácil, ya que en su debut, la Roja cestera enfrentará a su similar de Puerto Rico, una selección que viene de disputar el Mundial de la especialidad en Filipinas y que cuenta con figuras de renombre latinoamericano.

En conversación con ADN Deportes, el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Irán Arcos, manifestó las ansias que tiene para el debut de hoy. “Estamos muy ansiosos de comenzar la participación del basquetbol varones, no están todos los chicos, pero tenemos un equipo muy competitivo, veremos el primer, apronte, el cual no es un rival fácil”, señaló, haciendo mención al equipo portorriqueño.

En cuanto a las expectativas de la selección nacional para estos Panamericanos, Arcos señala que “Los Panamericanos no son fáciles, desde el año 1951 que Chile no participa de los Panamericanos, vamos a enfrentar a potencias como México, Brasil y República Dominicana, entre otros. Me hubiera gustado tener a todos los jugadores, pero se ha parado un equipo del que tenemos mucha confianza, lo importante es ser competitivos”.

No solo se piensa en estos Panamericanos, sino que ya se proyecta lo que puede hacer la Roja cestera en el clasificatorio para el Mundial 2027 a disputarse en Catar. “Tenemos expectativas en lo que va a ser una posible clasificación al Mundial, nuestro primer rival es Argentina y esperamos partir con el pie derecho en casa, ojalá quedarnos con los dos puntos que nos permitan soñar con ese Mundial del que hace muchos años no participamos”, manifestó Arcos

Por último, el dirigente nacional abordó el éxito que ha logrado el basquetbol 3×3 en nuestro país, especialmente en estos Panamericanos, donde Chile obtuvo medallas de plata en masculino y bronce en femenino. “Fue una apuesta de la federación, nos dimos cuenta de que era una disciplina que nos acomodó mucho, el ambiente en el Estadio Español fue increíble y lamentablemente el aforo fue muy limitado, pero sabíamos que iba a ser así. Creo que ya somos potencia en Sudamérica”, concluyó.

Finalmente, en relación con la masificación que el 3×3 puede lograr en la gente, Arcos se ilusiona con seguir haciendo grandes proyectos a nivel nacional “Hicimos solicitudes que la cancha que se jugó quede para la federación para hacer una liga nacional, recorrer todo Chile de norte a sur y tener una liga profesional, ese es el siguiente paso”, finalizó el dirigente.