Fue un llanto dramático. Yolanda Muñoz, esgrimista chilena, protagonizó una de las postales más tristes de la jornada en Santiago 2023.

La deportista perdió ante la mexicana Julieta Toledo por los cuartos de final del Sable Femenino. Un hecho que no solo significó su eliminación de los Panamericanos.

Además, la joven contó, aún envuelta en lágrimas, que este resultado afectaría al resto de su vida. Y de la forma más devastadora.

“Estoy súper triste. Perder la medalla por un punto es terrible, pero no solo pierdo la medalla: pierdo la beca, pierdo todo. Es una instancia donde yo me evalúo como una deportista si puedo seguir o no, porque se me acaba la beca”, señaló en medio de su llanto.

¿A qué beneficio se refiere con todo esto? A la beca PRODDAR, para deportistas de alto rendimiento, que consiste en la entrega mensual de un incentivo económico a aquellos atletas y su cuerpo técnico asociado, que hayan obtenido un logro deportivo destacado a nivel internacional.

Esgrimista chilena destapó su drama

Así, la atleta manifestó que “pensaba en la medalla, pero también pensaba en la beca y en mi continuidad en este deporte. A pesar de todo, quiero sacar lo positivo de que primera vez que el sable femenino está en esta disciplina”.

Eso sí, igual ahondó en el terrible desenlace. “Hace tres semanas recibí un correo que decía que esta era la última prueba que yo tenía para revalidar la beca, porque tengo un bronce sudamericano, pero eso no me sirve. Lamentablemente en Chile se mide por los resultados y no por el proceso”, indicó.

Y agregó que “me gustaría que se juntara un panel de expertos, para ver si un deportista tiene proyección, en vez de estar como si fuésemos robots obteniendo resultados”.

Terrible lo que cuenta Yolanda Muñoz, 3 semanas antes de competir le avisan que en caso de no obtener medalla pierde la beca. Sufre por la derrota y también por el miedo de no poder continuar con su carrera. No es justo, mucho menos digno. #Santiago2023 pic.twitter.com/MmI4LXOKPF — Julian. (@juuuliaaaaan) October 31, 2023

Yolanda confesó que ahora está en la completa incertidumbre. “Tengo que ver qué puedo hacer. Si sigo hasta el preolímpico que es en abril del próximo año o no. Hay que evaluar muchas cosas”, añadió.

De esta forma, el llanto de la esgrimista chilena conmovió en redes sociales, donde muchos pidieron darle apoyo y no dejarla sin el beneficio tras Santiago 2023.

Cuatica la historia de la esgrimista chilena que decía que le iban a quitar la beca por no obtener medalla, siendo la única sudamericana que llegó a 4tos, país qlo — Felipe Caro 🌳 (@felipecaro09) October 31, 2023

La esgrimista chilena está destrozada 🙁 — Valeria (@valinfinitesima) October 31, 2023

Vi la entrevista de la esgrimista, y creo que los empresarios deberían apoyar más a los deportistas y menos a los políticos corruptos de este país #Santiago2023 — AlejandroVasquez77 (@AlejandroVb77) October 31, 2023