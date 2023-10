Lucas Nervi tras su tremendo oro en Santiago 2023: “Esto es por todos, por todos los chilenos”

El chileno Lucas Nervi estuvo sencillamente espectacular en la prueba del lanzamiento del disco en Santiago 2023, disciplina donde se colgó la medalla de oro.

Contra todo pronóstico, el criollo logró la sexta presea dorada para nuestro país en los Juegos Panamericanos, ya que no era uno de los favoritos antes de la competencia.

El nacional se enfrentaba contra rivales de altísimo nivel y en un momento de mucha tensión hizo su mejor marca del año, lo que a la postre le significó colgarse la medalla dorada en la prueba de atletismo.

Con una extraordinaria marca de 63.39 metros, Nervi lanzó el disco más lejos que todos, superando los registros del colombiano Mauricio Ortega (61.86) y el jamaicano Fedrick Dacres (61,25), quienes obtuvieron la plata y el bronce, respectivamente.

Nervi y su emoción a flor de piel

Después de su espectacular cometido, Nervi sostuvo en conversación con los medios que “cumplí todas las metas que tenía hoy, pero sé que hay más para seguir luchando más adelante. Hoy gracias a todos los que estaban acá, pude volver a lo que era y lo que voy a seguir siendo más adelante“.

En esa línea, siguió con sus emotivas palabras y lanzó: “Esto es por todos, por todos los chilenos. Poder hacer mi mejor marca en el año en este campeonato vale oro”.

Tras lo anterior, tuvo palabras sobre lo que significa el deporte en su vida. “Estoy feliz de ser parte de este proceso. Tenemos que fomentar el deporte sano y poder disfrutar de la actividad física. Si los beneficios del deporte fueran una pastilla, sería la más vendida del mundo“, indicó.

“Me duele mucho que Claudio no haya pasado a la final, ya que quería compartir con él el podio. Me duele mucho que se haya dado ese resultado, ya que Claudio ha influido demasiado en todo lo que ha sido mi carrera”, manifestó Nervi tras la descalificación de su compañero por lanzar tres tiros que fueron nulos.

Finalmente, el medallista de oro cerró diciendo que “tenemos que apoyar el producto nacional y apoyarnos entre todos. Yo vi a mis compañeros saliendo primero y segundo en Lima, los martilleros y eso fue una inspiración para mi”.