“Casi me quedo afuera de los Juegos”: El emotivo relato de Jorge Pérez tras avanzar a la final por el oro en el judo de Santiago 2023

El Team Chile aseguró una nueva medalla en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El representante nacional, Jorge Pérez, avanzó a la final en el judo de la categoría -81 kilos masculino y luchará por la presea de oro.

El judoca chileno derrotó en las semifinales al cubano Maikel Mc Kenzie y accedió a la gran definición de la disciplina, asegurando, al menos, una medalla de plata para la delegación nacional.

“El año pasado no tenía dónde quedarme, porque no me dieron ningún tipo de beca. El gobernador me dio recursos para vivir acá, para comer. Hace un poco de dos meses atrás casi me quedo afuera de los Juegos, porque me había lesionado la rodilla”, comentó un emocionado Jorge Pérez tras la victoria.

“Quiero agradecerle a mi kinesiólogo Rodrigo Valenzuela, a mi psicóloga Carla, a mi preparador físico Vicentor Mazabal, a mi técnico Juan Herrera, y a mi familia que en verdad no pudo estar acá, pero los amo mucho”, agregó.

De cara al duelo definitivo, el deportista nacional se mostró ilusionado con alcanzar la presea dorada. “Voy a dejar el corazón y el alma para la final. Yo quiero el oro. Pero nada, muchas gracias. No puedo seguir hablando, casi me quedo fuera de estos Juegos”, cerró entre lágrimas.

La definición por la medalla de oro en el judo entre el chileno Jorge Pérez y el brasileño Guilherme Cesar será este domingo 29 de octubre desde las 15:55 horas en el Centro de Deportes de Contacto del Estadio Nacional.