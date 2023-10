Tomás Barrios tras meterse en semifinales de Santiago 2023: “Ha sido fundamental para mi el apoyo del público”

Tomás Barrios otra vez llevó el partido a tres sets y se quedó con la victoria de forma muy ajustada frente al dominicano Nick Hardt, número 315 del ATP por parciales de 2-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 21 minutos.

El chileno se vio absolutamente sorprendido y no tuvo un buen tenis en el primer set, donde perdió estrepitosamente por 6-2. Con muchos errores, todo indicaba que Barrios esta vez sí que anímicamente no iba a poder dar vuelta la historia, ante el sorpréndete juego de su rival.

La segunda manga mostro a un Barrios mas consistente, y un Hardt que cada vez se fue quedando, cayendo en errores y desesperaciones, incluso con algunas acciones que bien pudieron ser causal de warning para el caribeño, (por ejemplo, al lanzar una pelota al público tras perder un saque). En un set que resultó ser más parejo, el nacional fue más y se impuso por 6-4 en largos 55 minutos de juego.

El comienzo de tercer set fue todo para el chileno, con el apoyo del público como elemento anímico vital, Barrios logró rápidamente un quiebre y con eso su juego mejoró y agarró la confianza que el cansancio y el desgaste de los partidos le privó de tener en el primer set, y aunque su rival tuvo intentos de volver a meterse en el partido, finalmente la balanza se inclinó para el nacional quedándose con la tercera y definitiva manga por 6-4.

Tomás y su felicidad tras meterse en semifinales

“Fue un comienzo difícil, Ayer terminé jugando muy tarde y me costó al comienzo, pero después me fui soltando, la gente me alentó y pude lograr la victoria“, comenzó diciendo el chillanejo en conversación con ADN Deportes.

En esa línea, señaló que “estoy feliz de estar en las semifinales de singles y dobles“.

Respecto al partido que afrontará en compañía de Alejandro Tabilo, Barrios indicó: “Estamos en un buen momento y jugamos ayer un dobles de gran nivel”.

Finalmente, cerró diciendo que “ha sido muy lindo jugar aquí en Chile, he tenido partido muy largos y ha sido fundamental el apoyo de el público“.