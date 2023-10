Medallista Aranza Villalón acusa “intereses” en selección del equipo de ciclismo femenino: “Las que van a correr no son las mejores”

Aranza Villalón, la seleccionada nacional que el domingo pasado se quedó con la medalla de bronce en el Ciclismo Ruta Contrarreloj de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con un tiempo de 26:07.28 minutos, hizo una grave denuncia en relación a la competencia en equipo de la disciplina que practica: dijo a ADN que el actual grupo de representantes está compuesto por “intereses” y no por mérito.

Su preparación individual fue “una planificación importante”, explicó, revisando así el trabajo “en detalle” de la ruta, sus competidoras y más. Luego, respecto a la carrera misma, la deportista la calificó como “espectacular”: “La gente tiene que dimensionar lo que está viviendo. Para mí es un orgullo estar representando a mi país y sentimos el cariño de la gente que salió en Isla de Maipo a alentarnos. El cariño se siente en redes sociales, en la televisión y de verdad, gracias por todo”.

“Hace unos días recibí la peor noticia que una persona puede recibir. Fue muy duro, todavía está siéndolo, pero ya con la tranquilidad de que ayer salí a correr por mi hermano, por su causa y esa mentalidad ayudó. Salí a hacer justicia por él. Quiero realmente que las autoridades se hagan cargo de la seguridad del país”, resumió.

Pero hubo algo más que alertó a la ciclista: el grupo de deportistas chilenas que formarán parte de la cuarteta de salida.

Fue una solicitud de Villalón ser parte del equipo, pero la respuesta fue negativa:

“Ellos (los encargados de elegir la cuartera de salida) dijeron que no corresponde, que yo no armaría el equipo, sino que ellos decidirían quiénes corren y quiénes. En las decisiones que vayan a tomar con las corredoras que van a correr hay muchos intereses de por medio. De hecho, las que van a correr, no son las mejores. Para mí, sinceramente, esto es alto rendimiento. Para eso, significa que tienen que correr las mejores, no por intereses. Hace unos instantes me llegó el correo oficial de que no seré parte de la cuarteta y dado eso, estoy concentrada en enfrentar con muchas más ganas la carrera de Gran Fondo en el San Cristóbal”.

“En honor a mi hermano”

Aranza Villalón pormenorizó en cómo vivió la preparación para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con la noticia del fallecimiento de su hermano: “Sicológicamente, estaba bien soportada”.

“El soporte que tuve de mi familia fue increíble y me entendieron. Cuando me dan la noticia, yo iba camino a reconocer el circuito en Isla de Maipo y me concentré en conocerlo. Llegué acá y fui a visitar a mi madre. Con las lágrimas en los ojos le pedí que me entendiera, le dije que entendía el proceso que vivíamos, pero que necesitaba desconectarme los días previos al contrarreloj individual, porque mentalmente no me iba a hacer bien y necesitaba concretar por lo que venía trabajando. Y Daniel, mi pareja y entrenador… Me saco el sombrero con él: me dijo que saliera con la mentalidad de dar lo mejor por el país y que ‘si el día de mañana sacas buenos resultados, serán para pedir justicia, pedirle a las autoridades que aborden lo de la seguridad'”, resumió.