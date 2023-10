“Esta medalla es para él”: Aranza Villalón recuerda a su hermano fallecido “en manos de un sicario” tras ganar bronce en Santiago 2023

La mañana de este domingo, la ciclista nacional Aranza Villalón consiguió la cuarta medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, tras llegar en tercer lugar en la prueba de Ciclismo Ruta contrarreloj y adjudicarse la presea de bronce.

Sin lugar a dudas, el logro de Villalón cobra una vital importancia para Chile y el medallero panamericano, pero también para ella, que hace apenas unos días tuvo sobrellevar un complejo momento familiar tras el fallecimiento de su hermano.

Aranza Villalón llegó en tercer lugar a la línea de meta con un tiempo de de 26:07.28 minutos. La Chilena solamente fue superada por estadounidense Kristen Faulkner (25:45.38) y la cubana Arlenis Sierra (26:07.11), quienes obtuvieron el oro y la plata respectivamente.

La emoción de Aranza Villalón tras su bronce panamericano

Tras adjudicarse la medalla de bronce en la disciplina de Ciclismo Ruta contrarreloj, Aranza Villalón expresó su emoción tras su logro y no ocultó el duro momento que ha tenido que sobrellevar tras la muerte de su hermano.

“La verdad estar acá en Chile el cariño de la gente se sintió desde el punto de partida. Quiero también que sepan que alguien arriba está acompañándome. De hecho está aquí conmigo, él me dio la fortaleza de sacar todo y mucho más en esta contrarreloj individual que es mucha mente, mucha mentalidad y la saqué gracias a él también”, manifestó la ciclista.

Aranza dio a conocer que hace apenas unos días, previo a que iniciara Santiago 2023, atravesó el duro momento de la partida de su hermano. “Salí con la mente ganadora. De hecho, quería ganar el oro, pero bueno, estoy en el podio y eso es grande. Mi hermanito se fue al cielo hace unos días y él me acompañó, estoy muy agradecida de él, de mi familia también porque entendieron que tenía que poner foco en esto, porque para esto había trabajado por meses”, detalló.

“Es un proceso duro. Perder a un familiar es muy duro. De hecho, es un dolor indescriptible, no lo podría describir con ninguna palabra. Sino que lo siento, lo sigo sintiendo, pero yo creo que el apoyo que he tenido de mi pareja y de mi entrenador, Daniel, ha sido fundamental. El entender que mi familia también se puso en mi posición, que por esto habíamos trabajado y me dieron el espacio. Estuve ausente en todo el proceso, pero yo se que mi hermanito va a acoger esa justicia que se necesita”, comentó la deportista.

El llamado de Aranza Villalón

Bajo ese contexto, la integrante del Team Chile y ganadora de la medalla de bronce en Ciclismo Ruta contrarreloj, hizo un llamado a las autoridades para que se haga justicia por la muerte de su hermano, quien perdió la vida en “manos de un sicario”, según expuso la misma atleta.

“Quiero hacerle un llamado a las autoridades, al Presidente de la República, a que se haga cargo de la delincuencia que está ocurriendo acá en Chile. Esta vez me pasó a mi, pero yo no quiero que le pase a nadie más porque no es normal que estés por la calle, te disparen y ahí se quedó. No, yo quiero justicia por mi hermano y por esto salí el día de hoy a hacerlo lo mejor posible y entregarle la medalla al país”, manifestó.

“Fue duro, los sentimientos estaban a flor de piel. Se vivió previo a estos juegos un momento muy duro, pero bueno, nunca ha sido nada fácil y entre más difícil creo que las cosas de alguna parte se tienen que lograr. Y yo salí con la mentalidad de ganar y llevarme esta medalla de verdad es para él, para mi y también para mi entorno que han puesto mucho trabajo”, expresó Villalón.