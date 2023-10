Luchó hasta el final, pero no logró subirse al podio. Este sábado 21 de octubre, el chileno Donato Neglia tuvo una gran presentación en los clavados de un metro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y cerró la competencia en el noveno lugar.

La jornada sabatina para el deportista del Team Chile comenzó cerca de las 11:00 horas en el Centro Acuático del Parque Estadio Nacional. Luego de sus seis saltos en la ronda preliminar, Neglia registró 324,4 puntos y consiguió el décimo puesto de la clasificación, lo que le valió acceder a la final de la prueba.

En la disputa por medallas, el clavadista volvió a mostrar un gran nivel e incluso logró posicionarse en el podio en más de una oportunidad. Finalmente, el chileno cerró la final en el noveno puesto con 336,15 puntos, superando su registro conseguido en Lima 2019, cita en la que obtuvo el décimo lugar.

“Esperaba más, no voy a mentir. No estoy muy conforme, pero así es la competencia. Di lo mejor de mí y creo que he hecho un gran trabajo junto a mi entrenador Marco Balbontín, quien siempre ha estado apoyándome”, manifestó Donato Neglia a ADN Deportes.

En cuanto al podio en la prueba, la medalla de oro fue ganada por holgura por el mexicano Osmar Olvera, quien marcó una puntuación de 424,7. En tanto, el dominicano Jonathan Ruvalcaba obtuvo el segundo lugar con 384,9 puntos, mientras que el colombiano Luis Felipe Uribe se quedó con la presea dorada con un puntaje de 371,2.

Por su parte, Donato Neglia se preparará para continuar su participación en Santiago 2023 en la prueba de los clavados de tres metros, la que se disputará este lunes 23 de octubre.