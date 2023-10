El drama de ciclista mexicana en Santiago 2023: sufrió dura caída, no revalidó su oro y se retiró del profesionalismo

Con tristeza, la ciclista mexicana Daniela Campuzano anunció su retiro profesional este sábado después de competir en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La deportista azteca llegó a nuestro país con la intención de revalidar el oro panamericano que ganó en Lima 2019 en la prueba del ciclismo de montaña, sin embargo, no pudo conseguir su objetivo tras abandonar entre lágrimas la carrera cuando iba por la cuarta vuelta.

Su actuación se vio afectada debido a una dura caída que sufrió en las sesiones de reconocimiento de la pista, la cual le dejó varias lesiones en su rostro, brazos y piernas. Aun así, decidió presentarse en la competición y avanzó hasta donde pudo.

“Esta fue mi última carrera y no me hubiera gustado que terminara así, pero así fue. Ahora vendrán otras cosas para mí. Me siento agradecida por todo el apoyo, he tenido buenas carreras y otras no, me ha dado mucho el deporte para conocer gente increíble y viajar por el mundo, siento gratitud y al mismo tiempo es un día difícil”, señaló Daniela Campuzano luego de su participación en Santiago 2023.

“Ya arrancar era duro por la caída. Estoy triste, la verdad, porque tenía mucha ilusión de hacer una buena carrera. Pero tranquila porque lo intenté. Así es el deporte. Por mi parte”, agregó la ciclista mexicana.