Constanza Wilson, la joven soprano que entonó el himno nacional en la ceremonia inaugural de Santiago 2023

Durante la jornada de este viernes, se llevó a cabo la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en el Estadio Nacional. En la instancia, participaron diversos artistas nacionales e internacionales, además de los deportistas abanderados de las diferentes delegaciones del continente.

Uno de los momentos que no pasó desapercibido, fue el himno nacional, el que fue interpretado por la joven soprano, Constanza Wilson. La chilena de 15 años de edad conversó en micrófonos de ADN sobre su actuación en el Estadio Nacional ante más de 40 mil espectadores.

Luego de cantar el himno nacional, en conjunto de la orquesta, la joven Constanza Wilson declaró que “fue bastante chocante, emocionante y un orgullo total porque soy chilena, partiendo por eso. Interpretar el himno nacional en el Estadio Nacional y en un hito tan importante como son los Juegos Panamericanos que, por primera vez se hacen en Chile, es un orgullo tremendo”.

Para interpretar el himno, la joven soprano de 15 años realizó una audición, de la cual terminó saliendo seleccionada. Posteriormente, tuvo un periodo de un mes y medio para preparar su presentación en Santiago 2023.

“Fueron muchos ensayos de la interpretación, de cómo pararse, porque igual son 40 mil personas que están viendo, entonces es distinto a otras presentaciones que he tenido cantando el himno. Además, es la primera vez que cantaba con orquesta el himno y me encantó. Siento que el arreglo le daba un toque muy lindo a todo”, detalló Wilson.

Tras desatar la emoción de un Estadio Nacional repleto, Constanza Wilson relató: “mi mamá lloraba, mi hermana que estaba viéndome en la casa me llamaba y estaba muy emocionada, mi papá también, todos muy emocionados llorando. Yo también llorando ahí, así que fue muy emotivo”.

La carrera musical de la joven soprano

Si bien su interpretación del himno nacional ha sido un importante hito en su carrera, a sus 15 años de edad Constanza Wilson se ha presentado en diversos escenarios del país.

“Yo empecé a cantar de chiquitita, como de los 8 años en el Teatro Municipal en el Voces Blancas y ahí comenzó mi carrera. Le canté al papa con 10 años cuando vino a Chile, después en el Día Internacional de la Mujer, cuando Bachelet dejó la presidencia en su segundo Gobierno. Este año también canté en la Corte Suprema en los 90 años del Partido Socialista”, contó la joven soprano.

“Cuando yo partí cantando entré de inmediato al Municipal de Santiago y ahí he participado hasta el momento en 10 óperas. Ahí descubrí que mi mundo era el mundo lírico, el mundo de la ópera. Si bien me gusta cantar urbano, no se iguala a lo que siento cuando canto lírico”, aseguró Constanza Wilson.

Por último, según manifestó la joven soprano, se encuentra expectante de la reacción que tengan sus compañeros de colegio cuando regrese a clases el próximo lunes. “Estoy ansiosa por llegar el lunes para ver que pasará”, enfatizó Constanza.