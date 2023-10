Roberto “Mano de Piedra” Durán, visita ilustre en Santiago 2023: “Está todo muy limpio y bonito”

A sus 72 años, Roberto “Mano de Piedra” Durán es sin duda uno de los boxeadores más importantes de todos los tiempos, el ex pugilista panameño se encuentra en nuestro país para presenciar los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para acompañar a varios deportistas de la delegación de su país.

Aunque lleva poco tiempo en Chile, el ex campeón del mundo y reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos, tuvo tiempo para llenar de elogios a las instalaciones de los Panamericanos y a lo poco que ha podido ver de nuestro país y particularmente de Santiago: “Me han gustado las instalaciones y el país, todo esta bien limpio y bonito, lamentablemente no como Panamá, donde está todo desarreglado, hay que decir las cosas como son”, manifestó.

“Mano de Piedra” confiesa, además, que la idea de venir a Chile surgió muy rápido y de forma muy particular, “llegue a Chile a estos Panamericanos gracias a una invitación que le hicieron a mi mujer, ella gestionó todo, me aviso que nos íbamos para Chile y aquí estoy”, confiesa.

Con respecto al boxeo actual, el ganador de 103 peleas a lo largo de su carrera (70 de ellas por K.O. Y 32 por decisión arbitral) admite estar alejado de la actualidad del boxeo mundial, “estoy muy retirado de lo que es el boxeo actual, no se mucho de la actualidad y mucho menos del boxeo amateur”.

Consultado sobre la relación con nuestro país, para el ex pugilista recuerda con cariño al osornino Martín Vargas, a quien llenó de elogios en varias oportunidades durante su carrera, “Martin Vargas fue de lo mejor que tuvo este país en cuanto a boxeo, hace mucho tiempo que no lo veo y no se de él, alguna vez dije que me hubiese gustado pelear con él a pesar de que fuéramos de categorías distintas”, finalizó “Mano de Piedra” Durán.