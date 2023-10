Harold Mayne-Nicholls valora el entusiasmo por las entradas para Santiago 2023: “Llevamos 3.200 millones de pesos en recaudación”

A horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, conversó con Los Tenores, expectante de lo que sucederá en el estadio Nacional.

“Debiéramos esperar algo que nos cargue de emoción y nos llene de alegría”, apuntó, aunque aterrizando expectativas respecto a lo que se vivió en Lima 2019.

“No competimos con esa ceremonia ni de cerca, queremos mostrar lo nuestro y con austeridad propia de nosotros”, aseguró Harold Mayne-Nicholls, que le bajó el perfil a los problemas que se han dado en algunas zonas de infraestructura, como en el Centro Acuático del Estadio Nacional.

“Fue la rotura de un tubo nada más, sólo costó detectarlo. Lo otro pasa a ser anécdota, no es lo importante que tengamos 6 u 8 imperfecciones, sino que los atletas sepan que hemos hecho todos los esfuerzos para darles las mejores condiciones”, insistió quien es el cuarto director ejecutivo desde que se originó la Corporación Santiago 2023.

Harold Mayne-Nicholls y el entusiasmo por Santiago 2023

En la charla con Los Tenores, remarcó cómo ha visto el mayor ambiente existente en el país de cara al desarrollo de los Juegos Panamericanos.

“Hay que comparar a cuando partimos. En junio había dudas gigantescas de si seríamos capaces o no. Antes me decían y cuestionaban cómo me metía en un tema así, y ya hasta hoy he recibido más de 2.500 peticiones de entradas para la ceremonia inaugural. El país está muy entusiasmado. En la última encuesta que hicimos, el 73 o 83% estima que los Juegos Panamericanos nos van a unir como país. Estamos todos esperando la gran fiesta”, planteó, además de remarcar más datos respecto a la compra de tickets.

“Ya pasamos las 900 mil entradas vendidas. Esperamos juntar 1.200 millones de pesos y ya llevamos 3.200 millones de pesos. Hay un gran interés por venir. En los clavados y el boxeo estaba lleno. Estamos muy satisfechos”, concluyó Harold Mayne-Nicholls.

