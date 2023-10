Santiago 2023: las jóvenes promesas chilenas del esquí náutico que apuntan a lo más alto en los Panamericanos

Sin la presencia histórica de ningún representante de la tradicional familia Miranda en estos Panamericanos debido a una complicada lesión sufrida por Felipe Miranda, que lo privará de competir en Santiago 2023, el esquí náutico ha ido renovando sus jóvenes promesas para seguir siendo uno de los deportes que siempre son candidatos a medalla para nuestro país.

En esta ocasión, los ojos estarán puestos en los cuatro representantes nacionales que competirán en los Panamericanos a desarrollarse en nuestro país: Emile Ritter, Martín Labra, Agustina Varas y Matías González, y precisamente estos dos últimos comentaron cuáles son sus pretensiones en esta justa continental.

Agustina Varas, quien viene de conseguir medalla de bronce en la categoría salto en el Malibu Open tras logar la marca de 48.7 metros, es actualmente campeona mundial de la misma especialidad sub 21 en el campeonato mundial desarrollado en Bocalaguna, México.

“Me siento muy bien en lo físico, estuve superando una lesión que me molestaba un poco, salto es mi prueba más fuerte y espero pelear medalla en esa especialidad. Tengo muchas chances de conseguir medalla de oro y voy a pelear duro por conseguirla”, señaló Agustina en la previa de las competencias.

Por su parte, Matías González, quien actualmente ostenta el récord nacional juvenil en figuras conseguido en el Polk City Open en Iowa, Estados Unidos logrando la marca de 12.440 puntos, es uno de los competidores más jóvenes de Santiago 2023, con tan sólo 15 años.

“He estado entrenando esos últimos días en el lago Los Morros, he entrenado muy bien y esperando la semifinal de figuras. Me siento muy bien después de participar en el Mundial. mis expectativas son dejar a Chile en lo más alto del podio y estoy confiado porque he tenido un muy buen 2023 y quiero coronarlo de la mejor manera, ojala con el oro”, Afirmó Matías.

La participación de los 4 competidores nacionales está programada para el domingo 22 a partir de las 09:30 cuando se disputen las clasificaciones en figuras, tanto en femenino como en masculino.