Una de las integrantes de la selección femenina adulta de básquetbol, Catalina Abuyeres, conversó con Macarena Miranda en la última edición de Mujeres al Deporte, con miras a la participación de la especialidad en Santiago 2023.

“Fue un proceso súper duro, me incorporé recién en mayo. La calidad de juego del entrenador es diferente a lo que veníamos teniendo anteriormente. Las concentraciones son mucho más extensas, tenemos que correr todas. El juego es más dinámico, totalmente diferente a lo que teníamos con Warren Espinoza, que era más de sistema. Con Gianluca Pozzo es correr, correr y correr”, comentó la ala pívot nacional, quien también participó del proceso del 3×3, aunque no estará en dicha nómina para los Juegos Panamericanos.

“Me incorporé a participaciones en cuatro giras internacionales. Estaba apuntando a las dos selecciones, donde a mí me pusieran daría lo mejor, estoy representando a Chile. Nos falta potenciar un poco más jugadoras y que se atrevan a ser parte de esta modalidad (…) Quizás me gustaría dedicarme al 3×3. No tenemos algo que nos profesionalice ahí, es imposible en Chile vivir del deporte al 100%, pero en un tiempo más me veo trabajando más mi físico en esa especialidad”, remarcó Catalina Abuyeres, que remarcó las diferencias en las dos modalidades del básquetbol.

“Las diferencias están en tener menos jugadoras, solo tienes una jugadora de recambio y son solo 10 minutos. Es más accesible, por así decirlo, porque las faltas son infinitas. Eso te reduce el juego, pero Chile lo ha adaptado bastante bien, acostumbrándonos a un juego más físico“, aseguró quien ya pone el foco en los duelos ante Puerto Rico, Argentina y Cuba.

“Son rivales fuertes. Desde ya estamos planificándonos, viendo partidos, Puerto Rico viene con todas las jugadoras que disputaron el Mundial. Nuestro propósito es competir, ir partido a partido. No va a ser fácil, tenemos que competir cada encuentro”, reconoció quien volvió al país tras jugar meses atrás en Tenerife y se ha destacado por su despliegue en redes sociales.

“Pensé tomar menos ramos en la universidad, he estado bien estresada con querer rendir en todo y no da. Uno tiene que privilegiar ciertas cosas, pero ahora ya tengo facilidades de la universidad. También estoy activa en redes sociales, conlleva mucho tiempo. Todo se puede mientras eres organizada”, concluyó Catalina Abuyeres en diálogo con Mujeres al Deporte.